Главный редактор Defense Express Олег Катков пояснил "24 Каналу", что это сотрудничество может открыть Украине доступ к новым технологиям.

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Что может получить Украина от сотрудничества с MBDA?

Подписание меморандума о взаимопонимании — это стандартная бюрократическая процедура, первый шаг перед заключением твердых договоренностей, без конкретики, подписанный на парижской выставке Le Bourget.

MBDA — это европейский ракетостроительный конгломерат, который фактически отвечает за все дальнобойные возможности европейских стран: ракеты Meteor для истребителей, ракеты MICA, зенитные комплексы SAMP/T, Aster-15 и Aster-30.

Украинская сторона официально об этом вообще не сообщила — о подобных новостях мы, как всегда, узнаем из публикаций иностранных компаний. Но если говорить, зачем нам это сотрудничество — нам объективно есть чему поучиться. MBDA разрабатывает новое поколение крылатых ракет по проекту Stratus, и там есть на что посмотреть: более точные системы наведения, программно-аппаратные комплексы для полёта на сверхнизких высотах,

– сказал Катков.

По словам эксперта, поскольку каких-либо концептов "Нептун-2" пока нет, можно только фантазировать: желательно, чтобы ракета была малозаметной, обладала дополнительными режимами прорыва ПВО за счёт встроенных комплексов РЭБ и других ловушек, а также возможностью полёта на сверхмалых высотах.

"Здесь есть что перенимать и в чем сотрудничать. Кроме того, речь может идти и о двигателе: использование двухконтурных малогабаритных турбореактивных двигателей вдвое повышает экономичность и, соответственно, дальность ракеты. Поэтому это тоже направление для сотрудничества, учитывая, что россияне знали, где производился украинский двигатель для "Нептуна", – отметил Катков.

Что может измениться для украинской ракетной программы: смотрите в видео

Что еще известно о производстве оружия в Украине?

Лидеры G7 достигли договоренности о расширении поддержки украинского ОПК. Западные партнеры не только увеличат поставки оружия, но и предоставят лицензии на изготовление систем ПВО и средств нанесения ударов вглубь вражеской территории непосредственно в Украине. Канцлер Фридрих Мерц уточнил, что американские компании получили разрешение передать соответствующие лицензии европейским производителям для реализации этого проекта.