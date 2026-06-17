Серйозні дефекти: 2 справжні причини, чому "Орешник" не може влучити точно в ціль

Російський диктатор Путін постійно вихваляється своєю балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Однак їй так і не вдається точно влучити в заплановану ціль.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що фактично є дві причини, через які "Орешник" часто промахується. Аналітики говорили про відхилення в кілька десятків кілометрів. Але все ж це досить сумнівна історія. Вірогідно, що відхилення йде на рівні кількох кілометрів.

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Що не так з "Орешником"?

За словами Ступака, "Орешник" – фактично гібрид, який зібрали з різних компонентів та запчастин, які були вироблені ще в минулому столітті. Нещодавно аналітики Dallas Analytics вказали на конкретну проблему цієї ракети. Йдеться про авіаційний гіроскоп ГУ-503, який виробляли за документацією 1970-х років. На практиці він не дає можливості бортовій системі точно коригувати політ, внаслідок чого й виникає відхилення.

Варто зауважити й про іншу причину – особливу любов Путіна до різних "вундерваффе". Диктатор завжди публічно розповідає про унікальну зброю, якої немає ніде у світі. Але на практиці часто виходить "франкенштейн", зібраний зі старих запчастин. І немає нічого дивного, що в ракеті є серйозні дефекти.

На цьому в Росії йде шалений розпил грошей. Нагадаю, що на цей рік приховані видатки в російському бюджеті становлять 170 – 180 мільярдів доларів. Там є де поживитися. На "Орешнику" також, переконаний, добряче "освоїли" бюджетні кошти,

– зауважив Ступак.

Чому "Орешник" сильно відхиляється від цілі: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, диктатор Путін розповідав, що "Орешник" – високотехнологічна та майже невразлива система. Утім, вона зібрана з компонентів з різних радянських ракет. Аналітики вказали на одну з вразливостей "Орешника", через яку він може відхилятися навіть на кілька десятків кілометрів.

З початку повномасштабної війни Росія тричі запускала цю ракету по Україні. Вперше – у листопаді 2024 року по Дніпру, вдруге – у січні 2026 року по околицях Львова. Втретє – по гаражах у Білій Церкві у травні. Є також припущення, що тоді ж ще одна ракета "Орешник" впала на тимчасово окупованій території Донеччини.

За даними ГУР, станом на квітень 2026 року Росія могла мати в запасі до 10 ракет "Орешник".