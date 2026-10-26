"Повільніше за політ ракет": Зеленський розповів про затримки з передачею Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив про просування у питанні надання Україні ракет до систем Patriot. Водночас він наголосив, що цей процес відбувається повільніше, ніж летять російські ракети.

В інтерв'ю ведучій Аллі Мазур лідер зауважив, що узгоджені терміни та обсяги допомоги постійно змінюються. За його словами, механізм постачання не працює так, як повинен, через що виникають тривалі затримки.

Що гальмує передачу перехоплювачів

Є просування, просто воно дуже повільне. Повільніше, ніж політ російських ракет. Це не працює так просто. Не можна сказати: "Так, ми вам дамо", і місяць або два – не давати… Називають, а потім змінюються дати. Домовляємось про кількість – змінюється кількість,

– розповів Зеленський.

Глава держави також пояснив, що країни, які готові надати ракети для Patriot, мусять спочатку отримати письмове підтвердження від Сполучених Штатів. Тобто для передачі боєприпасів потрібен офіційний підпис американської сторони.

"А підтвердження – це підпис. Тобто, якщо і ці підписи уповільнюються – напевно, щось не так, щось там якісь інші плани", – зауважив Зеленський.

Партнери спочатку називають дати та кількість ракет-перехоплювачів, однак згодом ці домовленості переглядаються. Через це українська система протиповітряної оборони змушена працювати в умовах постійного дефіциту засобів захисту.

Раніше Зеленський наголошував, що передача ракет від європейських партнерів напряму залежить від згоди США. Також президент зазначав, що Україна за останні три місяці отримала від американської сторони лише 24 ракети.