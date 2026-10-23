Європа може передати Україні ракети Patriot лише за згодою США, – Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Що Зеленський сказав про постачання ракет Patriot?

За словами президента, домовленості з європейськими партнерами залишаються чинними, проте для передачі ракет необхідне погодження американської сторони.

Є домовленості мої з європейцями, вони все одно є. А європейці можуть віддати ракети тільки тоді, коли це акцептує американська сторона– пояснив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна вже отримала частину ракет-перехоплювачів. Водночас президент наголосив на необхідності якнайшвидшого надходження решти допомоги.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що США затримують постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. За його словами, Україна закупила озброєння в межах програми PURL, однак американська сторона погодила лише частину поставок.