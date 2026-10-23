Европа может передать Украине ракеты Patriot только с согласия США, – Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Что Зеленский сказал о поставках ракет Patriot?

По словам президента, договоренности с европейскими партнерами остаются в силе, однако для передачи ракет необходимо согласие американской стороны.

У меня есть договоренности с европейцами, они все равно существуют. А европейцы могут передать ракеты только тогда, когда это одобрит американская сторона– пояснил Зеленский.

Он также сообщил, что Украина уже получила часть ракет-перехватчиков. В то же время президент подчеркнул необходимость скорейшего поступления остальной помощи.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что США задерживают поставки ракет-перехватчиков для системы "Пэтриот". По его словам, Украина закупила вооружение в рамках программы PURL, однако американская сторона одобрила лишь часть поставок.