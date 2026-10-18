Об этом в интервью Bloomberg сообщил президент Владимир Зеленский.

США задерживают поставки ПВО

Как рассказал украинский лидер, закупку необходимого вооружения осуществили в рамках программы PURL. Американская сторона одобрила лишь часть помощи, предназначенной для сбивания российских баллистических ракет.

Мы заплатили за оружие, часть поставок была санкционирована американской стороной, а остальные – нет. И это не техническая проблема,

– сказал Зеленский.

Отмечается, что нынешний объем поставок ракет-перехватчиков сократился вдвое по сравнению с периодом, когда президентом США был Джо Байден. Более того, тогда ракеты Украине передавали бесплатно в качестве военной помощи.

Я думаю, что президент Соединенных Штатов действительно поддерживает хорошие отношения с Путиным. Но одно здесь не срабатывает. На данный момент Байден не может заставить Путина прекратить войну,

– отметил президент Украины.

Угроза отключений электроэнергии и последствия для городов

В материале обратили внимание на то, что нехватка средств противовоздушной обороны возникла в крайне сложный для Украины период – период подготовки к очередной зиме. Использование Россией реактивных беспилотников в сочетании с нехваткой ракет делает инфраструктуру более уязвимой для ударов.

Комментируя усилия по восстановлению отношений с американской стороной, Зеленский подчеркнул необходимость быстрого реагирования.

Я думаю, что когда потенциальные риски для Украины достигают масштабов цунами, следует вмешаться, пока это еще лишь легкий шторм. Я считаю, что на кону гораздо больше, чем соглашение о дизельном топливе,

– резюмировал президент Украины.

Напомним, на фоне ухудшения отношений с США Зеленский перечислил ряд шагов Вашингтона, которые считает недружественными по отношению к Киеву. По его мнению, они свидетельствуют о попытках склонить Украину к капитуляции.

В то же время глава государства выразил надежду, что это не то, к чему стремится "партнер".