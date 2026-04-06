Українська компанія Fire Point завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет, – Штілерман

Українська компанія Fire Point, виробник крилатої ракети Flamingo, зараз перебуває на завершальному етапі розробки двох надзвукових балістичних ракет – FP-7 і FP-9.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Про які нові ракети йдеться?

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман розповів, що менша ракета FP-7 має дальність близько 300 кілометрів. За його словами, ця ракета є аналогом американської балістичної системи малої дальності ATACMS та буде вперше застосована у бойових умовах "найближчим часом".

Водночас більша ракета FP-9, здатна нести бойову частину масою 800 кілограмів на відстань до 850 кілометрів, невдовзі має перейти до етапу випробувань.

Штілерман наголосив, що це дозволить включити Москву до зони ураження українського балістичного арсеналу.

Він додав, що удари по Москві, яка оточена одними з найпотужніших систем ППО у світі, можуть спричинити "масовий зсув у свідомості росіян і російського керівництва".

Довідка. Компанія Fire Point була заснована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та є найбільшим в Україні виробником далекобійних дронів, які використовуються для ударів по території Росії. Останніми місяцями крилата ракета FP5 ("Фламінго"), яку також виробляє Fire Point, застосовувалася для ударів по російських військових об'єктах і оборонних підприємствах, зокрема по заводу балістичних ракет на відстані майже 1400 кілометрів.

Старший науковий співробітник Норвезького університету оборони Фабіан Гофман зазначив, що хоча Росія має досвід успішного перехоплення ракет ATACMS, більш масове застосування балістичних ракет може перевантажити її системи ППО, які вже ослаблені ударами України.

