Протидія російській балістиці: Зеленський розповів, які домовленості з партнерами є зараз

Україна має домовленості з партнерами щодо протидії російській балістиці. Водночас зараз для захисту неба конче необхідні ракети PAC-3 до американських систем Patriot.

Про це сказав Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Дивіться також Зеленський назвав останню велику перевагу Путіна на полі бою

Як працює Україна з партнерами над антибалістикою?

Володимир Зеленський наголосив, що поки що, окрім Patriot, в України немає інших інструментів, щоб протидіяти ворожій балістиці.

Президент також підкреслив, що Київ уже має домовленості із Францією щодо SAMP/T та хорошу співпрацю із Німеччиною. Але, як зауважив глава держави, це все майбутні кроки та пакети.

Сьогодні ми говоримо про Patriot. Нам треба жити зараз, і людей треба зберегти сьогодні, а сьогодні та зараз це Сполучені Штати, які виробляють ці ракети. Я починав ще з президентом Байденом такі розмови (щодо допомоги з ракетами – 24 Канал), продовжую з президентом Трампом,

– сказав Зеленський.

Він також зазначив, що дуже хотів, щоби Україна отримала ліцензії на виробництво PAC-3, ракет до Patriot. Це може також допомогти всім іншим країнам, кому це потрібно, зокрема країнам Близького Сходу.

"Україна не отримала ліцензії на виробництво PAC-3. Я вірю, що в майбутньому, може, ми отримаємо, або буде наша система. Тому ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам із виділенням більшої кількості ракет PAC-3, антибалістичних ракет, або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла їх збільшити та давала допомогу іншим країнам", – резюмував президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський написав термінового листа до Дональда Трампа та Конгресу США. У документі український лідер вказав на критичну нестачу протиракетної оборони нашої держави.

Згодом у мережі з'явився безпосередній текст цього листа. Там Володимир Зеленський наголосив, що нинішні темпи постачань через програму PURL більше не встигають за реальністю загрози, з якою стикаються українці. Тож президент України просить американську сторону допомоги у захисті неба від російських ракет.