Україна зосередилася на створенні дешевих ракет для збиття "Шахедів", – Федоров

Міністерство оборони за наказом президента сфокусувалося на створенні дешевих ракет для відбиття "шахедних" атак. Є певні успіхи.

Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи, передає 24 Канал.

Що відомо про створення ракет-перехоплювачів?

Федоров розповів, що фахівці уже знайшли рішення, які близькі до готовності. Навіть почалися перші тестування.

Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені – зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних Shahed,

– сказав міністр.

Він пояснив, що нові рішення допоможуть додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім використання дронів-перехоплювачів.

Для цього видаються гранти, масштабується виробництво та перезапускається рекрутинг команд.

До слова, Федоров розповів, що триває розбудова системи "малої ППО". Саме завдяки їй рівень збиття дронів значно покращився – за останні 4 місяці він збільшився вдвічі, а постачання перехоплювачів зросло у 2,6 раза.

Як працює оновлена українська ППО?

Україна розробила ефективні дрони-перехоплювачі, які допомогли змінити математику війни. Вдалося суттєво знизити витрати на протидію дешевим дронам.

В ексклюзивній колонці для 24 Каналу Павла Гвозденка, заступник командира загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун", зауважив, що українські технології протидронового захисту викликали інтерес у США та інших країн. Це свідчить про важливість українських інновацій у світовій системі безпеки.

Ще у березні, невдовзі після загострення на Близькому Сході, союзники зацікавилися у дешевих дронах-перехоплювачах, щоб використовувати їх замість дорогих ракет Patriot для знищення іранських "Шахедів" над близькосхідними країнами.

У матеріалі 24 Каналу "Місія "Закрити небо"" бійці 66 бригади, які працюють з дронами-перехоплювачами й знищують російські БпЛА, розповіли, що дрони-перехоплювачі можуть бути багаторазовими. Після невдалої атаки вони можуть повернутися на позицію, там їм замінюють лише батареї, якщо інші частини не постраждали.

Також нещодавно вперше вдалося перехопити "Шахед" за допомогою дрона, запущеного з надводної платформи. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що розгортати ППО потрібно саме вздовж лінії узбережжя, а збивати цілі не над землею, а над морем.