Росія розгортає свій аналог Starlink: експерти розібрали, чи реальна нова загроза для України

Росіяни намагаються розвʼязати проблему зі звʼязком на фронті, яка виникла після того, як компанія SpaceX відключила термінали Starlink, що використовували російські війська. Днями росіяни повідомили про запуск першої партії супутників для створення свого аналога Starlink.

Головний редактор Defense Express Олег Катков та військовий експерт Павло Нарожний пояснили, за яким принципом працюватиме російський аналог Starlink та чи дійсно він навіть кращий за "оригінал".

За яким принципом працюватиме російський аналог Starlink?

Олег Катков наголосив на важливому моменті – терміні розгортання цієї системи. Росії, за їхніми деклараціями, потрібно 288 супутників на 12 полярних орбітах, висотою 800 кілометрів та нахилом, близьким до 88 градусів, які мають бути виведені у крайній термін запуску – до 2027 року.

Це має дозволити росіянам запустити систему з дуже обмеженим функціоналом. Важко оцінити, наскільки він буде обмежений,

– мовив Катков.

Для розуміння, у Starlink зараз приблизно 11 500 супутників на орбіті, а у OneWeb, це ще один супутниковий інтернет, – 600. Російське "Бюро 1440" говорить, що для комерційного запуску вистачить 288 супутників.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року Україна домоглася блокування російських терміналів Starlink, які використовувались для управління дронами. Це рішення значно знизило ефективність російських атак та посилило оборонні можливості Збройних сил України.

Другий момент – як Росія планує виводити навіть ці 288 супутників. Адже для досягнення мети до 2027 року їм треба робити пуски дуже регулярно. Проте є проблема – Росія не має дешевого ракетоносія як у SpaceX, який може за 2026 рік запустити близько 3 тисяч супутників і здійснити за рік 122 пуски.

Росіяни загалом за весь 2025 рік здійснили 17 запусків у космос. Тому у будь-якому випадку, навіть за російськими вкрай оптимістичними планами, у 2027 році функціонал нормально працювати не буде. Загалом росіяни кажуть, що у них має бути 730 супутників у 2030 році. Така кількість виглядає реалістичніше щодо необхідної кількості, якщо оперувати параметрами, які є у OneWeb,

– зазначив головний редактор Defense Express.

Тому наразі мовиться про запуск перших 16 супутників – це ніщо. Далі буде видно – якщо росіяни почнуть запускати їх дуже активно, віддадуть для цього всі можливі ракетоносії і запуски будуть хоча б раз на місяць, то тоді можна буде "напрягатись".

Однак це буде аналог не так Starlink, як OneWeb – і за кількістю супутників, і за системою виведення, і за конфігурацією мережі, і за кількістю можливих абонентів. Повторити Starlink зараз неможливо для будь-якої компанії у світі.

Зверніть увагу! Компанія заявляє, що планує забезпечити швидкість інтернету до 1 Гбіт/с із затримкою близько 70 мс. Для порівняння, нині Starlink пропонує швидкість до 500 Мбіт/с і затримку приблизно 40 мс. Формально ці показники виглядають кращими, ніж у Starlink, однак поки що незрозуміло, чи вдасться досягти заявлених характеристик на практиці.

Чи є в Росії шанси зробити якісний супутниковий звʼязок?

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що є низка орбітальних супутників, їх використовує компанія SpaceX для надання сервісу Starlink. Однак в SpaceX їх величезна кількість – понад 10 тисяч штук. Росія ж каже, що запустила 200 нових супутників "Рассвєт". У них і до того було приблизно 200 низькоорбітальних супутників.

Ось я дивлюсь у точку в небі і бачу супутник. Орбітальний супутник рухається. І щоб забезпечити стабільний зв’язок, як у Starlink, треба величезна кількість супутників, точно не 200. Адже треба забезпечити зв’язок і над своєю частиною територій, і над Україною. Це величезні території, які росіяни мають покрити, але 200 супутників цю проблему не розв’яжуть,

– пояснив Нарожний.

За його словами, перевага Starlink у тому, що перебуваючи в Україні, можна дістати антену, спрямовати її в небо і вона побачить 3 – 4 супутники одночасно. В Росії ж так не вийде з цими 200 супутниками, бо зв’язкок буде раз на кілька хвилин. Це не підходить для сучасного ведення війни, адже потрібна велика швидкість, стабільний і постійний зв’язок.

Тож поки зарано казати про якусь загрозу. Росіянам потрібно десятки мільярдів доларів і тоді це запрацює у такому форматі. Також треба кілька років безперервних пусків супутників і тоді, можливо, буде аналог Starlink. Друга проблема – росіянам треба термінали. Це доволі високотехнологічна річ.

16 супутників, які вони зараз запустити, – це ні про що. На кожні 20 кілометрів треба, щоб висіли з десяток супутників. А якщо їм покривати від Уралу до України – я вже боюсь рахувати, скільки реально потрібно цих супутників,

– додав військовий експерт.

Також не варто забувати, що у всіх цих супутників є термін життя. Максимум 7 – 10 років супутник живе на орбіті і потім його треба заміняти. SpaceX може собі це дозволити, бо в них велика абонентська база. Російський бюджет не настільки великий.

Чому Starlink важко замінити?

Радник Федорова Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомляв, що росіяни намагаються перейти на власні супутникові системи "Ямал" і "Експрес". Водночас CEO Adaptis Антон Садиков зазначає, що наразі жодна з них не може зрівнятися зі Starlink за поєднанням характеристик.

За його словами, ключова перевага Starlink – це низька орбіта, яка забезпечує меншу затримку зв’язку. Саме цей фактор критично важливий для задач на кшталт керування дронами та швидкого обміну даними, тому найближчим часом альтернативи фактично немає.