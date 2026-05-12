Серйозна зброя: як Росія може використати модернізовані Ту-160М та чи вплине це на хід війни

Росія намагається модернізувати свої бомбардувальники. Відомо, що з 18 Ту-160М лише 7 виконують бойові завдання на фронті проти України. Попри все, це серйозна зброя, але є нюанс.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що Ту-160М – це найбільш сучасний стратегічний бомбардувальник, який є в Росії, але цей проєкт 1980-х років. До того у росіян був Ту-95.

Як Росія може використовувати Ту-160М на війні?

Павло Нарожний зазначив, що основна відмінність Ту-160М від Ту-95 – це надзвукова швидкість. Але з цим пов'язана величезна кількість технологічних проблем.

Аби бомбардувальник Ту-160М працював використовують паливо з вищою в'язкістю, ніж для інших літаків.

Найголовніше, що за весь час, з 1980-х років, Росія не змогла побудувати "з нуля" жодного літака. Тобто все, що вони випускали, – дороблені літаки, які були закладені ще за Радянського Союзу,

– сказав військовий експерт.

Росіяни використовують Ту-160М для пуску крилатих ракет, таких, наприклад, як Х-101 чи, теоретично, "Калібрів".

Цікаво. Росія використовує авіабазу "Енгельс-2", щоб споряджувати літаки Ту-160М ракетами, які атакують Україну. Сили оборони часто завдають дронових атак по цьому об'єкту, починаючи ще з 2022 року.

Раніше окупанти запускали "Калібри" з моря, однак приблизно 60 – 70% морських платформ було знищено або пошкоджено українськими ударами.

Якщо брати ракети Х-101, то наші Повітряні сили збивають приблизно 90%, а в деяких випадках і майже 100% таких ракет. Але нехтувати цією небезпекою все одно не можна, адже це доволі серйозна зброя. Вони (літаки Ту-160М, які запускають ракети – 24 Канал) можуть становити загрозу, наприклад, прифронтовим районам України,

– зауважив Нарожний.

Проте він підкреслив, що вартість крилатих ракет, які використовує противник, висока – від мільйона доларів за одиницю. Тобто це не масова зброя, вони не здатні випускати тисячі штук. Росіяни на добу, ймовірно, здатні випускати одну-дві ракети.

Тому такі атаки противника не мали б значно впливати на фронт, з огляду на те, яка кількість засобів є в України для протидії.

Як санкції впливають на модернізацію авіації Росії?

Проти Росії введено різні санкції, зокрема на товари, на матеріали виробництва, які необхідні для модернізації літаків. Наприклад, в окупантів проблеми з закупівлею хрому – європейці наклали обмеження.

Також є санкції на електроніку. У них практично не існує свого власного виробництва сучасної електроніки. Вони (росіяни – 24 Канал) зупинились у цьому розвитку десь років 30 тому. У цілому з електронікою для літаків в них дуже-дуже погано – практично все західного походження,

– наголосив Павло Нарожний.

Однак, попри санкції, Росія отримує потрібні елементи для модернізації авіації через треті країни. Зокрема Гонконг, Китай, країни колишнього соцтабору.

"Але це не масово. Не можна сказати, що вони завозять все необхідне на сотні мільйонів доларів. Однак те, що вони закуповують, їм вистачає. Тому росіяни можуть модернізувати літаки, але робити це дуже непросто. Думаю, це розтягнеться на роки", – додав він.

Україна знищує російську техніку: останні новини

Українські сили 29 квітня 2026 року уразили 2 російських гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області. Це сталося під час дозаправлення та технічного огляду.

У Челябінську Сили оборони пошкодили щонайменше 4 ворожі літаки. Відомо, що серед них були сучасні винищувачі. Зокрема мовиться про Су-57 та Су-34.

Окупанти активізували використання ударних безпілотників на Лиманському напрямку під час так званого перемир'я. Наші захисники, серед інших, знищили червоний "комуністичний" дрон "Молнія".