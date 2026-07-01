Може запускати "Циркони": Росія спустила на воду новий ракетоносій

На Амурському суднобудівному заводі в Росії 1 липня спустили на воду малий ракетний корабель "Шторм" проєкту 22800 "Каракурт". Його заклали ще у липні 2020 року, а тепер добудовуватимуть біля причалу перед випробуваннями та передачею флоту.

"Шторм" став третім кораблем цього проєкту, збудованим на Амурському суднобудівному заводі. Загалом Росія вже має близько 15 кораблів типу "Каракурт". Про це повідомила "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК).

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Що відомо про новий ракетний корабель Росії?

Попри відносно невеликі розміри – 67 метрів завдовжки та водотоннажність близько 800 тонн – ці кораблі оснащені потужним ракетним озброєнням.

Вони мають універсальну пускову установку на вісім ракет, яка дозволяє застосовувати крилаті ракети "Калібр", протикорабельні "Онікс", а також ракети "Циркон", які Росія називає гіперзвуковими.

Довідка: "Циркон" – це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Головна її особливість – це здатність маневрувати на гіперзвуковій швидкості (понад 5 махів). Вона може вражати цілі на відстані 450 – 1000 кілометрів.

Проєкт 22800 призначений для бойових дій у ближній морській зоні. Кораблі також оснащені системами протиповітряної оборони, сучасними засобами управління, зв'язку та наведення.

Під час повномасштабної війни Україна вже неодноразово уражала кораблі цього типу.

У 2023 році ударом ракети SCALP було серйозно пошкоджено корабель "Аскольд" у Керчі.

У 2024 році в окупованому Севастополі був знищений корабель "Циклон", а у травні 2026 року українські дрони пошкодили ще один корабель проєкту 22800 у Каспійському морі, вивівши з ладу його системи управління, навігації та, ймовірно, пускові установки.