"Шторм" стал третьим кораблем этого проекта, построенным на Амурском судостроительном заводе. Всего у России уже есть около 15 кораблей типа "Каракурт". Об этом сообщила " Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

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Что известно о новом ракетном корабле России?

Несмотря на относительно небольшие размеры – 67 метров в длину и водоизмещение около 800 тонн – эти корабли оснащены мощным ракетным вооружением.

Они оснащены универсальной пусковой установкой на восемь ракет, которая позволяет применять крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные ракеты "Оникс", а также ракеты "Циркон", которые Россия называет гиперзвуковыми.

Справка: "Циркон" – это противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Ее главная особенность – способность маневрировать на гиперзвуковой скорости (более 5 Махов). Она может поражать цели на расстоянии 450 – 1000 километров.

Проект 22800 предназначен для боевых действий в прибрежной морской зоне. Корабли также оснащены системами противовоздушной обороны, современными средствами управления, связи и наведения.

Во время полномасштабной войны Украина уже неоднократно поражала корабли этого типа.

В 2023 году в результате удара ракеты SCALP был серьезно поврежден корабль "Аскольд" в Керчи.

В 2024 году в оккупированном Севастополе был уничтожен корабль "Циклон", а в мае 2026 года украинские дроны повредили еще один корабль проекта 22800 в Каспийском море, выведя из строя его системы управления, навигации и, вероятно, пусковые установки.