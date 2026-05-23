Росія почала активно використовувати хімічну зброю: у чому причина та чи є загроза для цивільних

У Міноборони повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 13 300 випадків застосування ворогом хімічних боєприпасів. У 2023 році їх використання мало епізодичний характер, а з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла. Хоч така тактика не змінить хід війни та не допоможе ворогу просунутись на фронті, є кілька причин, чому саме зараз така зброя потрібна ворогу.

Про них 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, наголосивши, що росіянам байдуже на будь-які міжнародні законодавста. Крім того, в теорії хімічні речовини можуть загрожувати цивільному населенню.

Про активність використання хімічної зброї та загрозу для цивільних

Військовий експерт пояснив, що окупанти почали активно використовувати хімічні боєприпаси з 2 причин:

перша – росіяни не зважають на будь-які міжнародні конвенції (попри те, що їх є низка, і вони забороняють виробництво, зберігання та використання хімічних боєприпасів);

– росіяни не зважають на будь-які міжнародні конвенції (попри те, що їх є низка, і вони забороняють виробництво, зберігання та використання хімічних боєприпасів); друга – за останні 2 роки російські територіальні здобутки мікроскопічні, а людські та фінансові втрати величезні, тому через безвихідь окупанти вдаються до таких методів.

Нарожний зауважив, що переважно росіяни застосовують скиди гранат з хімічними речовинами. Такі випадки вже задокументовано.

Це ручні газові гранати К-51 та РГ-ВО. Зазвичай наші солдати перебувать в укріпленнях, дуже рідко вони ж на відкритому просторі. А бліндаж чи якесь укріплення розбити гранатами нереально. Але їх можна скинути біля якогось вентиляційного отвору, вони на це здатні,

– сказав він.

Зверніть увагу! Газові гранати К-51 та РГ-ВО є заборонені Конвенцією про хімічну зброю. У них міститься хімікат хлорацетофенон, який здатний викликати у людини сльози, шмарклі, затуманення тощо.

Крім того, окупанти використовують інші боєприпаси, ймовірно артилерійські. Адже вже були повідомлення про отруєння українських бійців після артилерійських обстрілів. Однак тут важко сказати, що саме використав ворог.

Нарожний зауважив, що вже були випадки, коли на "Шахеди" росіяни вішали протитанкові міни та закидували їх вглиб території. В такий самий спосіб вони можуть повішати на "Шахеди" та контейнери з отруйними речовинами і їх скидати. Тобто технічно це реально.

Коли ми говоримо про скид гранати, її треба скинути в те місце, де вони приблизно знають, де є наші солдати. А якщо кидати таку гранату з хімічними речовнами з дронів у Києві чи інших густонаселених містах, її треба скинути туди, де перебувають люди, тобто в натовп. А під час повітряних тривог натовпів немає. Тому малоймовірно, що саме таке застосування буде. Однак технічно так, це можливо,

– підкреслив він.

Військовий експерт додав, що українські підрозділи забезпечені засобами ХБРЯ-захисту (хімічний, біологічний, радіологічний та ядерний). У складі практично усіх бригад є спеціальна рота хімічного захисту, яка за це відповідає.

Тактика ворога щодо використання хімічних речовин: деталі

У серпні 2024 року стало відомо, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" Росія використала 196 боєприпасів з отруйними речовинами у Запорізькій та Херсонській областях.

Раніше речник Генштабу пояснив, що коли росіяни бачать неефективність інших засобів ураження(БпЛА, КАБи, артилерії), вони скидають боєприпас з отруйними речовинами у бліндажі, де можуть перебувати кілька українських військових.