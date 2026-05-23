О них 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, подчеркнув, что россиянам безразлично на любые международные законодательство. Кроме того, в теории химические вещества могут угрожать гражданскому населению.

Об активности использования химического оружия и угрозе для гражданских

Военный эксперт объяснил, что оккупанты начали активно использовать химические боеприпасы по 2 причинам:

– россияне не учитывают любые международные конвенции (несмотря на то, что их есть ряд, и они запрещают производство, хранения и использования химических боеприпасов); вторая – за последние 2 года российские территориальные достижения микроскопические, а человеческие и финансовые потери огромные, поэтому из-за безысходности оккупанты прибегают к таким методам.

Нарожный отметил, что преимущественно россияне применяют сбросы гранат с химическими веществами. Такие случаи уже задокументированы.

Это ручные газовые гранаты К-51 и РГ-ВО. Обычно наши солдаты находятся в укреплениях, очень редко они же на открытом пространстве. А блиндаж или какое-то укрепление разбить гранатами нереально. Но их можно сбросить возле какого-то вентиляционного отверстия, они на это способны,

– сказал он.

Обратите внимание! Газовые гранаты К-51 и РГ-ВО запрещены Конвенцией о химическом оружии. В них содержится химикат хлорацетофенон, который способен вызвать у человека слезы, сопли, затуманивание и тому подобное.

Кроме того, оккупанты используют другие боеприпасы, вероятно артиллерийские. Ведь уже были сообщения об отравлении украинских бойцов после артиллерийских обстрелов. Однако здесь трудно сказать, что именно использовал враг.

Нарожный отметил, что уже были случаи, когда на "Шахеды" россияне вешали противотанковые мины и забрасывали их вглубь территории. Таким же образом они могут повесить на "Шахеды" и контейнеры с отравляющими веществами и их сбрасывать. То есть технически это реально.

Когда мы говорим о сбросе гранаты, ее надо сбросить в то место, где они примерно знают, где есть наши солдаты. А если бросать такую гранату с химическими веществами с дронов в Киеве или других густонаселенных городах, ее надо сбросить туда, где находятся люди, то есть в толпу. А во время воздушных тревог толп нет. Поэтому маловероятно, что именно такое применение будет. Однако технически да, это возможно,

– подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что украинские подразделения обеспечены средствами ХБРЯ-защиты (химический, биологический, радиологический и ядерный). В составе практически всех бригад есть специальная рота химической защиты, которая за это отвечает.

Тактика врага по использованию химических веществ: детали

В августе 2024 года стало известно, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" Россия использовала 196 боеприпасов с ядовитыми веществами в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее представитель Генштаба объяснил, что когда россияне видят неэффективность других средств поражения (БпЛА, КАБы, артиллерии), они сбрасывают боеприпас с отравляющими веществами в блиндаже, где могут находиться несколько украинских военных.