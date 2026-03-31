Ворог почав використовувати макети ракет на "Шахедах", – "Флеш"
- Ворог оснащує "Шахеди" макетами ракет, щоб спровокувати українську авіацію.
- Українська авіація відпрацьовує реакцію, щоб уникнути марних витрат ресурсів на фальшиві загрози.
Ворог почав оснащувати безпілотники "Шахед" макетами ракет Р-60. Цим він намагається змусити українські перехоплювачі реагувати на фальшиву загрозу.
Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Для чого Росія встановлює макети ракет на "Шахеди"?
Авіація вже відпрацьовує реакцію на такі провокації. Підрозділи перехоплювачів у різних родах військ і відомствах будуть намагатися знищити навіть "важливу" ціль, якщо вона виявиться фальшивою.
Спеціалісти радять звертати увагу на ознаки, які відрізняють "Шахед" із макетами від справжньої загрози, щоб уникнути марних витрат ресурсів і втрат техніки. Військові продовжують відпрацьовувати алгоритми швидкого розпізнавання таких провокацій.
Макети ракет на "Шахедах" / Фото Сергія "Флеша"
Що відомо про нові технології на фронті?
Російські дрони типу "Шахед" можуть нести під крилами до восьми мін, які скидають для ураження цивільних об'єктів та населення. Снаряди добре помітні на землі, але залишаються надзвичайно небезпечними.
Російський дрон-перехоплювач "Йолка" загрожує українським безпілотникам при масовому розгортанні на малих висотах. Експерт Анатолій Храпчинський пояснив, що небезпека – у масштабуванні.
Росія тестує безпілотні катери, але їхнє застосування не масове. Українські ВМС готуються до загроз і розробляють ефективні та дешевші засоби протидії, які перевищують можливості ворога.