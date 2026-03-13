У Defense Express чітко відповіли, чи здатна Росія запускати Х-101 з наземних установок

З'явилася інформація, що росіяни прагнуть знайти механізми, як запускати свої ракети Х-101 із наземних установок. Відомо, що класичний спосіб – це використовувати літаки Ту-95МС та Ту-160.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що ключовим питанням є наскільки реально запустити ракети повітряного базування із наземних установок. На перший погляд, ускладнень небагато, але є важливі нюанси.

Як запустити крилату ракету із землі?

Олег Катков зауважив, що запускати крилаті ракети із літаків легко. Головне піднятись на необхідну висоту та скинути цей засіб ураження із потрібною швидкістю. Ракета відштовхується від літака із невеликим прискоренням, запускається двигун, розкриваються крила і вона рухається до цілі.

Коли ж крилату ракету потрібно запустити із землі, то її необхідно підштовхнути, використовуючи твердопаливний ракетний прискорювач.

Це дуже велике перенавантаження. Росіянам доведеться вирішити дуже складне технічне завдання – ракету повітряного базування перетворити на ракету наземного базування. У світі не існує універсальної крилатої ракети, яку одночасно можна запускати із літаків, кораблів та наземних установок,

– сказав Катков.

У росіян брак стратегічних ракетоносіїв, тому перед ними постає дуже складне завдання. Головний редактор Defense Express припустив, що малоймовірно, що окупантам вдасться знайти спосіб, як ракети повітряного базування запускати із землі.

Зверніть увагу! За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, після спецоперації "Павутина", під час якої було уражено десятки літаків на російських аеродромах, ворог змушений відводити авіацію далеко в тил і ускладнювати логістику запусків ракет. Через це пуски крилатих ракет Х‑101 стали рідшими, а Росія дедалі більше покладається на дешевші дрони для атак.

Катков додав, що американці вже дуже давно працюють над тим, створити універсальну крилату ракету, яку можна було б одночасно запускати із літака, корабля та наземної установки, але поки їм це не вдалось.

Що відомо про застосування ракет Х-101?