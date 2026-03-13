Росія нібито почала готувати наземні пускові установки для ракет Х-101, які запускаються з бортів стратегічної авіації Ту-95, повідомили телеграм-канали. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський підтвердив 24 Каналу, що Росія дійсно шукає заміну стратегічній авіації, але складнощів з виявленням пускових установок не має бути.

Чому Росія відходить від стратегічної авіації?

Росія стикається з технічними та логістичними обмеженнями у використанні стратегічної авіації, що змушує її шукати дешевші і швидші засоби для пуску крилатих ракет, заявив авіаційний експерт. За його словами, через ресурс двигунів і інтенсивність застосування літаки типу Ту-95 і Ту-160 починають втрачати оперативну готовність і стають менш ефективними як платформи для масових запусків.

Важливо! Експерт звернув увагу ресурс двигунів: у Ту-95 – близько 35 тисяч годин, у Ту-160 – приблизно 3 тисячі годин, що робить експлуатацію останніх значно дорожчою при високій інтенсивності польотів і пусків. Через ці чинники, каже він, Москва намагається здешевити засоби пуску – шукати альтернативи, які можна виготовити швидко і масово, щоб втрати окремих пускових установок не були критичними для виконання завдань.

Я б радше бачив тут спробу здешевити засіб пуску. Якщо подивитися на приклад Ірану, то після того, як Ізраїль і США знищили значну частину пускових установок для балістичних ракет, Тегеран був змушений більше покладатися на дешевші засоби – зокрема "Шахеди". Тобто шукати альтернативу, яку можна швидко і масово виробляти. Думаю, тут намагаються одним пострілом убити двох зайців,

– пояснив експерт.

Храпчинський пояснив, що ракети Х-101 росіяни виробляють у підмосковному Корольові на підприємстві "Тактичне ракетне озброєння", і росіяни можуть продовжувати їх випуск.

Тому зараз, імовірно, шукають дешевший інструмент запуску, адже досвід Ірану показав, що, коли знищують пускові установки, це створює серйозні проблеми для застосування ракет,

– додає Храпчинський.

Росія, за його словами, може повторювати подібні підходи, намагаючись обійти проблему вразливості пускових установок і брак виробничих потужностей для великих стратегічних літаків. Разом із тим фахівець сумнівається в ефективності деяких із пропонованих "обхідних" схем: при запуску ракети з іншої платформи чи зі спрощеним розгоном суттєво скорочується дальність її дії, а також виникає потреба в початковому прискоренні – знижується ефективність траєкторії та бойового застосування. Адже з літака ракета запускається вже на швидкості 800 кілометрів на годину.

Чи важче буде відстежити запуск ракети з наземної установки?

Експерт також наголосив, що ідентифікація пусків залишається можливою за наявності розвідувальної інформації, попри твердження про її складність.

Твердження, що ідентифікувати такі пуски буде складніше, не зовсім відповідає дійсності. Ми, наприклад, бачимо, коли розгортаються пускові установки "Іскандерів" – для цього просто потрібна відповідна розвідувальна інформація. До того ж мова не про "Шахед", а про велику ракету, яку потрібно доставити до пускової та підготувати до запуску, – каже Храпчинський.

На його думку, запуски робитимуть із найближчих аеродромів або баз неподалік від України. Але в такому разі виникає інше питання – це відкриває можливості для наших ударів "мідлстрайками", пояснив експерт.

