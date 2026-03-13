Россия якобы начала готовить наземные пусковые установки для ракет Х-101, которые запускаются с бортов стратегической авиации Ту-95, сообщили телеграм-каналы. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский подтвердил 24 Каналу, что Россия действительно ищет замену стратегической авиации, но сложностей с выявлением пусковых установок не должно быть.

Почему Россия отходит от стратегической авиации?

Россия сталкивается с техническими и логистическими ограничениями в использовании стратегической авиации, что заставляет ее искать более дешевые и быстрые средства для пуска крылатых ракет, заявил авиационный эксперт. По его словам, из-за ресурса двигателей и интенсивности применения самолеты типа Ту-95 и Ту-160 начинают терять оперативную готовность и становятся менее эффективными как платформы для массовых запусков.

Важно! Эксперт обратил внимание ресурс двигателей: у Ту-95 – около 35 тысяч часов, у Ту-160 – примерно 3 тысячи часов, что делает эксплуатацию последних значительно дороже при высокой интенсивности полетов и пусков. Из-за этих факторов, говорит он, Москва пытается удешевить средства пуска – искать альтернативы, которые можно изготовить быстро и массово, чтобы потери отдельных пусковых установок не были критическими для выполнения задач.

Я бы скорее видел здесь попытку удешевить средство пуска. Если посмотреть на пример Ирана, то после того, как Израиль и США уничтожили значительную часть пусковых установок для баллистических ракет, Тегеран был вынужден больше полагаться на более дешевые средства – в частности "Шахеды". То есть искать альтернативу, которую можно быстро и массово производить. Думаю, здесь пытаются одним выстрелом убить двух зайцев,

– объяснил эксперт.

Храпчинский пояснил, что ракеты Х-101 россияне производят в подмосковном Королеве на предприятии "Тактическое ракетное вооружение", и россияне могут продолжать их выпуск.

Поэтому сейчас, вероятно, ищут более дешевый инструмент запуска, ведь опыт Ирана показал, что, когда уничтожают пусковые установки, это создает серьезные проблемы для применения ракет,

– добавляет Храпчинский.

Россия, по его словам, может повторять подобные подходы, пытаясь обойти проблему уязвимости пусковых установок и нехватку производственных мощностей для крупных стратегических самолетов. Вместе с тем специалист сомневается в эффективности некоторых из предлагаемых "обходных" схемпри запуске ракеты с другой платформы или с упрощенным разгоном существенно сокращается дальность ее действия, а также возникает потребность в начальном ускорении – снижается эффективность траектории и боевого применения. Ведь с самолета ракета запускается уже на скорости 800 километров в час.

Труднее будет отследить запуск ракеты с наземной установки?

Эксперт также отметил, что идентификация пусков остается возможной при наличии разведывательной информации, несмотря на утверждение о ее сложности.

Утверждение, что идентифицировать такие пуски будет сложнее, не совсем соответствует действительности. Мы, например, видим, когда разворачиваются пусковые установки "Искандеров" – для этого просто нужна соответствующая разведывательная информация. К тому же речь не о "Шахед", а о большой ракете, которую нужно доставить к пусковой и подготовить к запуску, – говорит Храпчинский.

По его мнению, запуски будут делать с ближайших аэродромов или баз неподалеку от Украины. Но в таком случае возникает другой вопрос – это открывает возможности для наших ударов "мидлстрайками", объяснил эксперт.

