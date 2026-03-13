Об этом проинформировали в Департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.

Что известно о части ракеты в Дрогобыче?

Находку обнаружили на улице Горишня Брама, речь идет конкретно о фрагменте кассетной части вражеской ракеты Х-101. Впрочем, поводов для волнения нет.

Опасности (обломок, – 24 Канал) не представляет,

– отметили в ведомстве.

Заметим, что Х-101 – это дозвуковые стратегические крылатые ракеты класса "воздух – земля", предназначены для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния. Ракеты запускаются с самолетов стратегической авиации, речь идет о бомбардировщиках Ту-160 и Ту-95МС. Заявленная максимальная дальность полета превышает 5500 километров.

Существует предположение, что Россия может временно прекратить применение Ту-95МС и Ту-160 из-за возможного исчерпания запасов ракет Х-101 уже в январе – феврале 2026 года. В то же время военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предупредил, что делать окончательные выводы о полном исчерпании арсенала крылатых ракет преждевременно.

Справляются ли силы ПВО с ракетами Х-101?