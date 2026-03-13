Про таке поінформували в Департаменті з цивільного захисту Львівської ОДА.
Дивіться також Російські війська атакували Миколаїв дронами: пошкоджено будинки та навчальний заклад
Що відомо про частину ракети в Дрогобичі?
Знахідку виявили на вулиці Горішня Брама, йдеться конкретно про фрагмент касетної частини ворожої ракети Х-101. Втім, приводів для хвилювання немає.
Небезпеки (уламок, – 24 Канал) не становить,
– наголосили у відомстві.
Зауважимо, що Х-101 – це дозвукові стратегічні крилаті ракети класу "повітря – земля", призначені для завдання високоточних ударів на великі відстані. Ракети запускаються з літаків стратегічної авіації, йдеться про бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. Заявлена максимальна дальність польоту перевищує 5500 кілометрів.
Існує припущення, що Росія може тимчасово припинити застосування Ту-95МС та Ту-160 через можливе вичерпання запасів ракет Х-101 уже в січні – лютому 2026 року. Водночас військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп попередив, що робити остаточні висновки про повне вичерпання арсеналу крилатих ракет передчасно.
Чи справляються сили ППО з ракетами Х-101?
26 лютого відбувся черговий масований ракетний удар, пуски Х-101 фіксувалися приблизно з 5:00. Станом на 10:00 українські сили ППО знищили 24 крилаті ракети цього типу.
За кілька днів до цього стратегічна авіація країни-агресорки випустила 18 ракет Х-101. 17 лютого 2026 року – під час чергового комбінованого масованого удару по території України було застосовано 20 крилатих ракет Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі без винятку.
7 лютого 2026 року для удару по об'єктах української енергетичної інфраструктури росіяни використали 21 ракету Х-101. Протиповітряна оборона успішно перехопила 14 із них.