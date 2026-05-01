Украина активно работает над разработкой собственной баллистики. Сейчас испытания проходит ракета FP-7, которая уже летала на 100 километров, а прогнозируемая дальность – до 150 километров, что является определенной заменой ATACMS. Также в разработке есть FP-9 с дальностью до 850 километров, однако ее придется ждать дольше.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью 24 Каналу рассказал больше об украинских дронах и баллистике – когда она будет и какие цели в России под угрозой. Детали – читайте далее в материале.

Важно Чем украинская оборонка лучше западной: интервью с Лине Риндвиг – датским волонтером и CEO Defence Builder

Какие НПЗ в России уже атаковала Украина?

Насколько важны удары по российским НПЗ и становятся ли они системными?

Если говорить о важности ударов по НПЗ, то у россиян есть десять самых мощных нефтеперерабатывающих заводов, и по семи из них мы уже наносим удары. Причем эти удары происходят системно, время от времени.

Если взять, например, Рязанский НПЗ, а это третий по мощности, то по нему было уже семь ударов, начиная с 2024 года. То есть принцип и тактика здесь такие: поразили, подождали, как только снова начал работать – новый удар. Опять заработал – еще один удар.

Если говорить в целом, то один из первых, по которым мы били, был Кстовский НПЗ. По нему было шесть ударов. И статистика в целом такая, что по крупнейшим российским НПЗ происходило не менее пяти ударов за период войны.

Первым был Туапсинский НПЗ. Он замыкает эту десятку, но по нему били уже одиннадцать раз. Последний удар 28 апреля стал уже одиннадцатым. Это НПЗ, который работал на экспорт и, кроме того, на Крым. Поэтому, во-первых, это (удары по нему, – 24 Канал) снижает российские возможности экспорта не сырой нефти, а именно нефтепродуктов, которые намного дороже. А во-вторых, уменьшает возможности снабжения российским войскам на южном отрезке фронта.

Другие российские НПЗ, которые еще остались, тоже могут оказаться под ударом?

Нет, это не так. Некоторые из них находятся вне досягаемости наших дронов, вне дальности полета. Например, Омский НПЗ, который является самым мощным, – 22 миллиона тонн нефти в год. А Туапсинский должен был выйти на мощность 8 миллионов тонн, и сейчас где-то 8 миллионов тонн нефти в год он и перерабатывает.

В целом все остальные девять НПЗ находятся в промежутке между 8 и 22 миллионами тонн нефти в год. Это серьезные мощности. И то, что мы выбиваем большинство из них, – очень серьезное влияние на Россию.

Почему россияне уже открыто жалуются на свою ПВО и действительно ли все стягивают под Москву, в ожидании парада к 9 мая? Мы просто системно уничтожаем их средства ПВО, и у них нечем защищаться?

Мы не только уничтожаем средства ПВО. Вы же знаете, что новый министр обороны поставил задачу чуть ли не в полтора раза повысить количество уничтоженных оккупантов на линии фронта. То есть увеличить глубину килл-зоны и уничтожать российских штурмовиков еще до того, как они подойдут к исходным позициям для атаки.

И вообще нашу цель можно сформулировать коротко: в этом году парад будет без боевой техники, но надеемся, что в следующем году парад будет без личного состава. Вот так и работаем.

В чем особенность украинской ПВО?

Есть ли прогресс в развитии малой ПВО и реально ли выйти на почти 100% сбитие целей, в частности в Киеве, Херсоне и Одессе?

Раньше мы сбивали "Шахеды" ракетами. Сейчас поставки ракет минимизированы. Нам не хватает даже ракет от Германии, потому что западные предприятия не готовы к широкомасштабным боевым действиям и не могут поставлять нам такое количество зенитных ракет, как россияне запускают средств поражения.

Что происходит? Мы постепенно замещаем зенитные ракеты зенитными дронами, которые еще называют дронами-перехватчиками, интерцепторами. Все это – зенитные дроны. И сейчас основную массу "Шахедов" мы сбиваем именно зенитными дронами.

Заслуга нового министра обороны в том, что у нас разрабатывается отдельная антидроновая подсистема, которая входит в общую систему противовоздушной обороны страны. Она включает систему обнаружения и оповещения. Это не только основные радары ПВО, но и радары, которые приспособлены к выявлению именно беспилотников, потому что далеко не всегда радары ПВО способны увидеть малоскоростные беспилотники.

Кроме того, это система мониторинга, система автоматического целераспределения, система управления мобильными группами, которые эффективно выдвигаются на маршруты полета дронов, когда эти маршруты обнаруживаются.

Россияне обычно начинают запускать несколько дронов. У них есть 6 – 7 основных районов пусков. И потом они всю ночь или пол ночи один за другим пускают дроны. В целом они идут преимущественно по одному и тому же маршруту. Если туда выдвинуть мобильные группы с интерцепторами, то значительное количество дронов все же можно сбить еще на дальних подступах к цели – на подлете.

Интересно! Михаил Федоров анонсировал запуск нового уровня малой ПВО. Речь идет о дистанционном управлении дронами и перехвате дронов на расстоянии тысяч километров. То есть, пилот больше не будет привязан к позиции и сможет управлять дроном из защищенной среды в Киеве, Львове или даже из-за границы.

Кроме того, разворачивается система местной противовоздушной обороны. Вы же слышали о частной ПВО, которая является оружием последнего шанса уже для непосредственного прикрытия предприятий. То есть, наша ПВО модернизируется, совершенствуется, а главное – удешевляется. Потому что мы не в состоянии использовать такие деньги, которые использует Россия в войне, даже с учетом помощи союзников.

Что известно о дроне, который расстреливает российские "Молнии"?

Почему с прифронтовыми городами сложнее?

Там более сложная ситуация. Туда бьют преимущественно не "Шахедами", потому что "Шахедами" бьют тогда, когда хотят нанести мощное поражение. Но туда в основном летят "Молнии". Это – дешевые беспилотники.

Если сравнивать цены, то зенитный дрон стоит от 1 до 3 тысяч долларов, максимум 2 – 3 тысячи. А стоимость "Шахеда" – 50 и более тысяч долларов, примерно 50 – 70 тысяч. Здесь нам выгодно работать именно зенитными дронами. А вот стоимость российских "Молний", "Молния-1", "Молния-2" – это несколько сотен долларов. И здесь мы уже финансово проигрываем.

И не только финансово. Дешевый дрон означает, что его можно выпускать в огромном количестве. Он технологически примитивен: примитивная конструкция, примитивные технологические процессы. Но и здесь мы интересно подходим к решению. Мы уже не расходуем дроны так, чтобы один из них подлетел, догнал, поразил и оба подорвались.

Я с большим удовольствием увидел новую систему: подлетает дрон с гладкоствольным ружьем, фактически обрезом ружья, и просто стреляет по этой "Молнии". После этого дрон спокойно возвращается и садится. Там есть четыре заряда. Это дрон типа "Зигзаг", который выпускает один из наших производителей. Он имеет четыре ствола и может за один вылет сбить четыре "Шахеда".

Это, по сути, уже такие НРК в небе, которыми тоже можно управлять? Это не тот самый дрон, который показывал Сергей Стерненко и на который собирали средства?

Возможно. Я не отслеживаю, кто именно собирает на те или иные решения. Я больше слежу за развитием и тенденциями. И мне очень нравится, что наши дроны, даже дешевые зенитные, под угрозой российских дешевых дронов становятся, во-первых, многоразовыми, а во-вторых, получают способность многократно поражать вражеские цели. То есть, если у тебя четырехствольная стрелковая установка, ты можешь охотиться минимум на 2 – 3 дрона. Вот так и развивается наша ПВО.

Но больное место у нас остается тем же – защита прифронтовых городов. Во-первых, по ним летит 90% этих "Молний". Во-вторых, их запускают в огромных количествах. И единственное, что мы смогли действительно эффективно сделать, – это не пожалеть ракет "Нептун" и ударить по заводу фирмы "Атлон" в Таганроге именно ракетами.

Хотя даже по важным объектам мы часто били дронами. Но крылатая ракета "Нептун" несет не менее 150 килограммов взрывчатки, а дрон – максимум 50 – 70 килограммов. То есть, ударили так, чтобы фактически уничтожить завод до нуля. Таким образом мы пытаемся уменьшить вражеские налеты на наши прифронтовые города.

Плюс там действительно разворачиваются подразделения и мобильные группы с зенитными дронами. Недавно была инспекция, полковник Елизаров (заместитель командующего Воздушных сил Павел Елизаров, – 24 Канал) проверял эффективность зенитных дронов. Не везде они еще работают эффективно и не везде сбивают. Поэтому сейчас будет идти еще и процесс повышения эффективности мобильных групп, оснащенных зенитными беспилотниками.

Когда будет украинская баллистика и куда достанет?

Когда реально можно ждать украинскую баллистику и по каким целям она должна работать? Видимо, Кремль, Москва нас не интересуют, а нужны какие-то военные заводы.

По нашей баллистике, то пока руководители Вооруженных Сил говорят, что испытания проходит только FP-7. Она уже летала на 100 километров. Снимались характеристики этой системы. И я так думаю, что до конца лета ее как раз уже можно ожидать. Это реалистичный проект – он уже в производстве.

Я, возможно, не именно от этой ракеты, но уже держал в руках сопло. Там очень интересная технология производства. Производитель как раз показывал, на что они способны. Они могут производить на своих мощностях охлаждаемые сопла для ракеты. То есть производство идет.

Единственное – надо дождаться действительно крупносерийного производства. И, к сожалению, FP-7 имеет меньшую дальность. Я говорил об испытаниях на 100 километров, а максимально там ожидается 100 – 150 километров. То есть это определенная замена ATACMS и по боевой части, и по дальности.

А насчет FP-9, то это, вероятнее всего, перспектива уже на следующий год. Вряд ли фирма Firepoint сможет справиться сразу с тремя проектами плюс беспилотниками. Все же у компании нет такого опыта. Хочется надеяться, что ей будет какая-то технологическая помощь, потому что это крайне важная штука.



Макеты ракет FP-7 и FP-9 / Скриншот из видео

Если мы получим баллистику, Россия перестанет так упираться в территориальные требования. Вы спрашиваете, куда мы будем бить, и говорите, что по Москве не надо. Действительно, по Москве бить не надо. Но вокруг Москвы есть тройная зона ПВО, и одновременно есть районы, где расположены заводы-производители ракет, которые не входят в эту зону.

То есть, по некоторым производителям, например, в Дубне (Московская область, – 24 Канал), мы можем ударить такими баллистическими ракетами. И это будет средство, намного лучше американского Patriot, когда мы заранее уничтожим саму баллистическую проблему или проблему крылатых ракет. Просто выбьем мощности производителя этих ракет.

Как, например, уже нанесли удар по Воткинску, где выпускаются "Искандеры". Их выпускают в двух местах – в Воткинске и в Подмосковье. Если нанести еще удар по Воткинску, то это тоже будет иметь эффект. Там уже был удар именно по цеху, через который фактически проходят все ракеты. Речь идет о гальванопластическом цехе, где формируются корпуса большинства ракет, которые сейчас находятся на вооружении российской армии.

Сможет ли наша баллистика стать "гейм-ченджером" в войне? Вы говорили о том, что Россия согласится отступить от требований по территориям, но, например, некоторые военные говорят, что когда наша баллистика полетит на российские территории, то россияне могут применить ядерку. Верите ли вы в такой сценарий?

Не верю, потому что Россия зависима, а Китай ей запрещает это делать. Это слухи, понятно, что Си Цзиньпин мне ничего не говорил, но это мнение политических экспертов. Вряд ли Россия попытается применять ядерное оружие, потому что это красная линия для всех стран мира, в частности Китая. Это не красная линия для Северной Кореи, но это последняя страна, чье мнение надо учитывать в этом мире.

Если удастся создать ракету типа FP-9, то понятно, что это "гейм-ченджер". Как только начнется серийное производство, за ней последует FP-11, который уже будет добивать до Урала.

Надо понимать, что все оружейные фирмы не изобретают каждый раз велосипед. В основном они совершенствуют готовые продукты до более высокого уровня. А когда наступает новый технологический этап, тогда разрабатывается новый образец. А если нам удастся довести до ума ракету FP-9 на 850 километров с боевой частью почти вдвое больше боевой части "Искандера" и вдвое большей дальностью, то это будет реальным "гейм-ченджером".

Кстати, 25 апреля украинские беспилотники долетели до Среднего Урала, что в 1 800 километрах от границы с Украиной. Летчик-инструктор Роман Свитан предположил, что, вероятно, речь идет о дроне Ан-196 "Лютый". Однако он считает, что это не весь потенциал беспилотника и он сможет преодолевать и 2 000 километров.

К тому времени россияне уже будут истощены ударами по НПЗ и нашими беспилотниками. Им придется искать пути, чтобы их криминальное руководство как-то могло оправдаться и завершить боевые действия. Но, думаю, пользуясь поддержкой Дональда Трампа, они смогут это сделать.

То есть сейчас для того, чтобы иметь серьезные козыри в руках, мы должны сделать собственную баллистику. Почему? Против баллистики у россиян нет серьезной защиты. И тогда мы будем в одинаковой ситуации. А когда мы в одинаковой ситуации с агрессором – пойдет война на истощение, которую Россия просто не выдержит. Ведь за нами ресурс всей Европы, по которому Россия бить не может. А с получением баллистики мы сможем бить по любым предприятиям, электрическим станциям и критическим объектам россиян.

Как Украине удается табунами отправлять дроны в тыл России?

Российские военные вопят о том, что наступление, которое они себе якобы планируют, может быть провальным. Об этом говорит террорист Игорь Стрелков. А пропагандист Александр Сладков написал, что украинцы контролируют небо на многих направлениях, у нас больше БПЛА, а также большая дистанция полета. Зато у россиян большие дыры в системе фронтовой ПВО, и украинские дроны залетают в глубокий тыл России. Как вы прокомментируете такое заявление?

Стрелков вообще не имеет теплых чувств ни к Путину, ни к Герасимову. В общем пропагандисты правильно оценили ситуацию. У них действительно нет нужной плотности противовоздушной обороны на линии боевого соприкосновения. Наши дроны табунами прорываются на российскую территорию, а потом там расходятся.

Российским истребителям тяжело работать против дронов, по той же самой причине, по которой нашим F-16, Mirage, МиГ, Су тяжело работать против российских "Шахедов" – радар их просто не видит. У россиян нет средств для объектовой ПВО, то есть не только вдоль линии фронта.

Вы видите, что многие объекты атакуют с тыла, то есть наши дроны заходят с востока и атакуют с того места, где нет позиций противовоздушной обороны. Там даже важные объекты прикрываются одним-двумя "Панцирями", потому что огромное количество оттянули на три линии обороны Москвы. Также оттянули большое количество в Крым.

Кроме того, мы регулярно выбиваем российские радары, зенитные комплексы, а темпы производства у них относительно невысокие. Там крайне сложные радиолокационные станции, которые являются одновременно и средством обнаружения, и средством наведения, и средством управления ракетами и артиллерией. Это достаточно сложные дорогостоящие антенны с активными фазированными решетками, которые являются новым этапом радиолокации. Соответственно, их стоимость тоже на новом этапе по сравнению с тем, что было раньше.

Ситуация такова, что мы способны прорываться. Более того, мы очень изобретательно используем наши беспилотники. Дроны со Starlink летят по Крыму, и до последнего момента они управляемые, поэтому попадают четко в антенну российского радара в Крыму. А ее же нужно заменить. Мы вывели радар из строя – его тоже нужно менять. А где все это взять? С другого участка.

Кроме того, мы научились использовать наши безэкипажные катера. Они превратились не только в зенитные средства, но и в авианосцы. Они несут определенное количество дронов и являются средством ретрансляции, то есть с них поднимаются FPV-дроны и поражают российские радары. Там небольшая боевая часть, но для антенны много не нужно. Таким образом идет весь процесс.

Прежде всего мы уничтожаем российскую ПВО, особенно сенсоры, так называемые "глаза" ПВО – радиолокационные станции, потому что вывести из строя пусковую установку трудно, и на зенитном комплексе один радар, а пусковых может быть 3 – 4.

Поэтому идет такой процесс: мы уничтожаем радары – россияне вынуждены их рассредоточивать, растягивать вдоль линии фронта. Соответственно, падает плотность, а в эти дыры, под аккомпанемент антирадарных ракет, которые запускаем по рабочим радарам, мы еще запускаем табуны наших беспилотников. Поэтому есть такое количество прилетов по российским объектам.

Стоит внимания! В бригаде беспилотных систем "Ахиллес" показали, как ударили по редкой российской РЛС "Небо-М" в Белгородской области, стоимостью 100 миллионов долларов. Это – многофункциональный комплекс, способный обнаруживать аэродинамические цели и баллистику на средних и дальних высотах.

Вы же видите, по НПЗ прилетает не один, не два, а до семи ударов. Россияне насчитали по Туапсе до семи взрывов за один раз. То есть 7 дронов прилетело.

Это не считая даже сбития, о которых они говорят. Мол, обломки попадали.

У них в каждой области 150 сбитых, но мы запускаем такие тяжелые "обломки", что они, падая на российские объекты, иногда даже пробивают бетонный потолок и метр грунта над ним.

Что известно о новой российской ракете?

Напоследок хочу вас спросить о новой российской крылатой ракете "Ковер" которую впервые применили в конце 2025 года. Каких опасностей стоит ожидать от нее? Или же это обычная крылатая ракета?

Мы видим тенденцию у россиян подвешивать под истребитель Су-57 ракету на внутренней подвеске. То есть так, чтобы радар до последнего момента не мог увидеть этот "стелс-самолет" (боевые летательные аппараты, которые разработаны по технологии снижения заметности для радаров и других систем обнаружения, – 24 Канал).

Собственно, ракета несет боевую часть от бомбы ФАБ-250. И дальность здесь тоже небольшая. У россиян сейчас одна тенденция – удешевить средства поражения. В этой концепции они создали БПЛА "Бандероль" и эту ракету. То есть, россияне уже финансово не выдерживают войну. Они активно ищут средства удешевления, а мы, наоборот, ищем средства поражения, которые бы наносили как можно больше вреда важнейшим российским предприятиям.

Идет встречный процесс, и когда-то он должен пересечься, когда мы максимизируем наши возможности, потому что сейчас на нас работает вся Европа. У нас множество совместных предприятий, не только с Польшей, Чехией и другими странами-соседями, но и с Великобританией. Например, там готовят запасной вариант – баллистическую ракету Nightfall, которая должна быть дополнением к нашим баллистическим средствам.

В Дании с нашим участием строят завод твердотопливных двигателей. Германия в большом количестве поставляет нам беспилотники. Великобритания поставляет их тысячами. Развертывается совместное производство зенитных дронов Octopus. Германия предоставляет нам ударные дроны, большое количество разведывательных. Также поступают дроны из Польши. То есть, наши возможности нарастают, а россияне в таком темпе уже не способны отвечать.

Иногда у них есть рывки. Например, в феврале был рывок, когда они запустили до 120 баллистических ракет. Сейчас это гораздо скромнее. В апреле 2026, если не ошибаюсь, они запустили 42 ракеты. То есть, процесс идет, и, вероятнее всего, летом мы уже увидим основные тенденции.

Прогноз на лето-2026

Если удается поражать российские военные предприятия и НПЗ, то где-то к концу лета Россия должна выдохнуться. Более того, наступление, о котором они много говорили, тоже выдохнется к этому времени. Военные руководители говорят, что Россия действительно ведет активные операции по всей линии фронта: иногда просто разведывательные, чтобы найти слабые места, иногда выбирает 2 – 3 района, где ведет более активное наступление. Но пока серьезных результатов этого наступления нет и не ожидается.

В общем, наши военные руководители, насколько я знаю, достаточно низко оценивают российские возможности активных наступательных действий. Вы сами говорили, что даже россияне признаются, что им трудно наступать, когда к исходной линии для атаки приходит лишь незначительная часть сил, которые предназначены для штурма.

Почему так происходит? У нас есть килл-зона. Она увеличилась на глубину до 50 километров. Для того, чтобы дойти на штурм россияне должны преодолеть эти 50 километров и еще и на себе принести запас еды, боеприпасов, радиотехнические системы, запас дронов. Даже если говорить о стандартной килл-зоне в 15 километров, то все равно можем представить, каким будет российский штурмовик после такого марша. Еще и учитывая то, с каким большим принуждением его загнали на линию фронта.