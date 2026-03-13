Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что ключевым вопросом является насколько реально запустить ракеты воздушного базирования с наземных установок. На первый взгляд, осложнений немного, но есть важные нюансы.

Как запустить крылатую ракету с земли?

Олег Катков отметил, что запускать крылатые ракеты с самолетов легко. Главное подняться на необходимую высоту и сбросить это средство поражения с нужной скоростью. Ракета отталкивается от самолета с небольшим ускорением, запускается двигатель, раскрываются крылья и она движется к цели.

Когда же крылатую ракету нужно запустить с земли, то ее необходимо подтолкнуть, используя твердотопливный ракетный ускоритель.

Это очень большая перегрузка. Россиянам придется решить очень сложную техническую задачу – ракету воздушного базирования превратить в ракету наземного базирования. В мире не существует универсальной крылатой ракеты, которую одновременно можно запускать с самолетов, кораблей и наземных установок,

– сказал Катков.

У россиян нехватка стратегических ракетоносителей, поэтому перед ними стоит очень сложная задача. Главный редактор Defense Express предположил, что маловероятно, что оккупантам удастся найти способ, как ракеты воздушного базирования запускать с земли.

Обратите внимание! По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, после спецоперации "Паутина", во время которой были поражены десятки самолетов на российских аэродромах, враг вынужден отводить авиацию далеко в тыл и усложнять логистику запусков ракет. Из-за этого пуски крылатых ракет Х-101 стали более редкими, а Россия все больше полагается на более дешевые дроны для атак.

Катков добавил, что американцы уже очень давно работают над тем, создать универсальную крылатую ракету, которую можно было бы одновременно запускать с самолета, корабля и наземной установки, но пока им это не удалось.

Что известно о применении ракет Х-101?