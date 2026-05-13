Акції українського стартапа Swarmer впали вдвічі: що пішло не так з "роєм дронів"

Дебют українського оборонного стартапу Swarmer на Nasdaq Capital Market у березні 2026-го став найуспішнішим IPO за рік – акції злетіли більш ніж на 700% в перший день торгів. Проте станом на середину травня папери компанії подешевшали майже вдвічі від пікового рівня.

Капіталізація Swarmer впала до 398 мільйонів доларів, а торги 11 травня стартували з 27,42 доларів за акцію – одного з найнижчих рівнів з моменту виходу на біржу, повідомляє Forbes Ukraine. На піку, 2 квітня, ціна сягала 68,97 доларів.

Чому дешевшають акції Swarmer і чи можна це назвати обвалом?

Зверніть увагу! Swarmer заснували у 2023 році українець Сергій Купрієнко та американець Алекс Фінк. Компанія розробляє ШІ-рішення для управління роями дронів, коли один пілот може керувати кількома БПЛА одночасно. Офіційно Swarmer не підтверджував застосування технології на фронті – за даними оборонного кластера Brave1, усі гравці цього ринку наразі мають лише працюючі прототипи.

Негативна динаміка спостерігається по всьому оборонному секторі, каже директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, якого цитує Forbes Ukraine. На ціну акцій Swarmer вплинула стабілізація конфлікту на Близькому Сході та очікування інвесторів щодо завершення війни в Україні.

Ринки в режимі, коли купують майже все, крім мілітарного сегмента,

– підтверджує економіст і роздрібний інвестор Олексій Пластун.

Падають навіть гіганти на кшталт Rheinmetall і Thales, тоді як українські цивільні компанії – МХП та "Астарта" – зростають. Попри відкат, є і позитивний сигнал: акції Swarmer навіть після падіння торгуються вище ціни розміщення.

Для порівняння, акції чеського Czechoslovak Group (CSG), що виходив на Euronext Amsterdam з ціною 25 євро, станом на 11 травня торгувалися на рівні 15 євро. 4 травня CSG втратив 13% після звіту хеджфонду Hunterbrook Capital, який поставив під сумнів бізнес-модель компанії.

З моменту IPO у Swarmer не було гучних анонсів, що спонукали б нових інвесторів купувати акції, зазначає інвестиційний аналітик Андрій Нестерук. Виняток – партнерство з Rakuten Group (розробник Viber) для виходу на ринок Японії, оголошене 4 травня, однак деталі співпраці не розкриваються і на котируваннях це не позначилося.

Swarmer ще не звітував після виходу на біржу – публікація результатів за перший квартал запланована на 13 травня. Виторг компанії у 2025 році склав 309 920 доларів при збитку 8,5 мільйонів доларів. Аналітична компанія Lucid Capital Markets очікує зростання виторгу до 9 мільйонів доларів за поточний рік.

Додатковим ризиком є можлива додаткова емісія акцій: без чіткого обґрунтування ринок сприйме її негативно, попереджає Щербина. Якщо квартальний звіт виявиться слабким, вирішальним стане позиція менеджменту: позитивний прогноз на основі вже укладених контрактів може підштовхнути акції Swarmer на 10–30%, прогнозує Пластун.

Що варто знати про Swarmer?

