Капитализация Swarmer упала до 398 миллионов долларов, а торги 11 мая стартовали с 27,42 долларов за акцию – одного из самых низких уровней с момента выхода на биржу, сообщает Forbes Ukraine. На пике, 2 апреля, цена достигала 68,97 долларов.

Почему дешевеют акции Swarmer и можно ли это назвать обвалом?

Обратите внимание! Swarmer основали в 2023 году украинец Сергей Куприенко и американец Алекс Финк. Компания разрабатывает ИИ-решение для управления роями дронов, когда один пилот может управлять несколькими БПЛА одновременно. Официально Swarmer не подтверждал применение технологии на фронте – по данным оборонного кластера Brave1, все игроки этого рынка пока имеют только работающие прототипы.

Негативная динамика наблюдается по всему оборонному сектору, говорит директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, которого цитирует Forbes Ukraine. На цену акций Swarmer повлияла стабилизация конфликта на Ближнем Востоке и ожидания инвесторов относительно завершения войны в Украине.

Рынки в режиме, когда покупают почти все, кроме милитарного сегмента,

– подтверждает экономист и розничный инвестор Алексей Пластун.

Падают даже гиганты вроде Rheinmetall и Thales, тогда как украинские гражданские компании – МХП и "Астарта" – растут. Несмотря на откат, есть и позитивный сигнал: акции Swarmer даже после падения торгуются выше цены размещения.

Для сравнения, акции чешского Czechoslovak Group (CSG), что выходил на Euronext Amsterdam с ценой 25 евро, по состоянию на 11 мая торговались на уровне 15 евро. 4 мая CSG потерял 13% после отчета хеджфонда Hunterbrook Capital, который поставил под сомнение бизнес-модель компании.

С момента IPO у Swarmer не было громких анонсов, побуждающих новых инвесторов покупать акции, отмечает инвестиционный аналитик Андрей Нестерук. Исключение – партнерство с Rakuten Group (разработчик Viber) для выхода на рынок Японии, объявленное 4 мая, однако детали сотрудничества не раскрываются и на котировках это не сказалось.

Swarmer еще не отчитывался после выхода на биржу – публикация результатов за первый квартал запланирована на 13 мая. Выручка компании в 2025 году составила 309 920 долларов при убытке 8,5 миллионов долларов. Аналитическая компания Lucid Capital Markets ожидает роста выручки до 9 миллионов долларов за текущий год.

Дополнительным риском является возможная дополнительная эмиссия акций: без четкого обоснования рынок воспримет ее негативно, предупреждает Щербина. Если квартальный отчет окажется слабым, решающим станет позиция менеджмента: положительный прогноз на основе уже заключенных контрактов может подтолкнуть акции Swarmer на 10–30%, прогнозирует Пластун.

Что стоит знать о Swarmer?

Компания разрабатывает AI-платформу для управления "роями дронов" и стала первой украинской defense-tech компанией, вышедшей на Nasdaq.

