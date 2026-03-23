Міноборони допустило до експлуатації новий дрон для знищення "Шахедів"

Міністерство оборони України допустило до експлуатації новий вітчизняний дрон-перехоплювач. Він призначений для знищення іранських ударних безпілотників типу "Шахед".

Розробка має посилити українську систему протиповітряної оборони. Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Дивіться також Містить іноземні компоненти: розвідка розкрила нові можливості дрона, яким атакували Київ

Що відомо про новий дрон?

Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації новий український дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з ударними безпілотниками типу "Шахед", які Росія активно застосовує для атак.

Йдеться про сучасну розробку українських інженерів JEDI Shahed Hunter, яку вже кодифікували відповідно до стандартів Збройних сил України. Це означає, що дрон може офіційно використовуватися підрозділами Сил оборони.

Новий перехоплювач створений спеціально для протидії масованим атакам ворожих БпЛА. Його головне завдання – швидко виявляти, наздоганяти та знищувати повітряні цілі.

Новий дрон-перехоплювач призначений для боротьби з ворожими безпілотниками, зокрема типу "Шахед", які Росія регулярно застосовує для атак по Україні,

– йдеться у повідомленні.

Розробка є частиною загальної стратегії України щодо нарощування власних технологічних спроможностей у сфері протиповітряної оборони. Важливо, що такі дрони можуть стати ефективною альтернативою дорогим ракетам ППО, адже дозволяють знищувати цілі з меншими витратами.

Хоча технічні характеристики нової розробки не розголошуються з міркувань безпеки, відомо, що подібні системи вже показали свою ефективність під час відбиття атак.

Україна активно розвиває напрямок безпілотних технологій, зокрема у сфері протидії дронам. Це пов’язано з тим, що Росія регулярно застосовує "Шахеди" для ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Очікується, що новий перехоплювач допоможе підвищити ефективність захисту українського неба, особливо під час масованих атак дронами.

Що ще відомо про нові українські розробки?