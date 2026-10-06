Вспомнили Первую мировую: Россия испытывает странный способ защиты своих НПЗ

Россия ищет новые способы защиты своих НПЗ от украинских дронов дальнего действия и решила опробовать технологию, которая активно применялась еще во время мировых войн. Речь идет об аэростатных заграждениях с сеткой, призванной перехватывать беспилотники.

В то же время эффективность такой системы против современных БПЛА остается под вопросом. Об этом пишет Defense Express.

Насколько эффективной будет система?

Российские НПЗ регулярно становятся целями украинских дальнобойных беспилотников, поэтому в России ищут новые способы их защиты. Один из таких проектов предусматривает установку возле важных объектов аэростатных заграждений.

Система представляет собой два относительно небольших аэростата, между которыми расположена сетка из тонких тросов. По замыслу разработчиков, беспилотник должен запутаться в ней или получить повреждения при столкновении.

Один из российских проектов аэростатического заграждения для защиты важных объектов / РосСМИ

Однако дрон может просто перелететь такое препятствие. Чтобы этого не произошло, россияне разработали систему, которая с помощью радаров определяет высоту полета беспилотника и автоматически изменяет высоту самой заградительной сетки.

Эксперты Defense Express обращают внимание на ряд проблем такого решения. В частности, пока неясно, сможет ли система достаточно быстро изменять высоту, если беспилотник маневрирует или летит на разных высотах.

Кроме того, во время испытаний россияне использовали небольшой дрон, который значительно отличается от украинских дальнобойных БПЛА по размерам, массе и скорости. Поэтому остается вопрос, выдержит ли конструкция столкновение с более тяжелым беспилотником, летящим со скоростью в несколько сотен километров в час. Дополнительной проблемой является погода, ведь сильный ветер может влиять на стабильность аэростатов и всей конструкции.

В настоящее время в России разрабатывается несколько подобных проектов, однако они находятся на стадии разработки и не продемонстрировали значительных результатов.

Интересно, что сама по себе "концепция аэростатных заграждений вовсе не нова" – такие системы широко использовались еще во время Первой и Второй мировых войн. В частности, Великобритания применяла такие системы для защиты Лондона от немецких ракет V-1, однако, по данным Defense Express, они перехватили лишь около 5% всех ракет, запущенных по городу.