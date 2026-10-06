Водночас ефективність такої системи проти сучасних БпЛА залишається під питанням. Про це пише Defense Express.

Наскільки ефективною буде система?

Російські НПЗ регулярно стають цілями українських далекобійних безпілотників, тому в Росії шукають нові способи їхнього захисту. Один із таких проєктів передбачає встановлення біля важливих об'єктів аеростатних загороджень.

Система являє собою два відносно невеликі аеростати, між якими розміщена сітка з тонких тросів. За задумом розробників, безпілотник має заплутатися в ній або отримати пошкодження під час зіткнення.

Один з проєктів аеростатного загородження / РосЗМІ

Однак дрон може просто перелетіти таку перешкоду. Щоб цього не сталося, росіяни розробили систему, яка за допомогою радарів визначає висоту польоту безпілотника та автоматично змінює висоту самої загороджувальної сітки.

Експерти Defense Express звертають увагу на низку проблем такого рішення. Зокрема, поки незрозуміло, чи зможе система достатньо швидко змінювати висоту, якщо безпілотник маневрує або летить на різних висотах.

Крім того, під час випробувань росіяни використовували невеликий дрон, який значно відрізняється від українських далекобійних БпЛА за розмірами, масою та швидкістю. Тому залишається питання, чи витримає конструкція зіткнення з важчим безпілотником, який летить зі швидкістю у кілька сотень кілометрів на годину. Додатковою проблемою є погода, адже сильний вітер може впливати на стабільність аеростатів та всієї конструкції.

Наразі в Росії розробляють кілька подібних проєктів, однак вони перебувають на стадії розробки й не продемонстрували значних результатів.

Цікаво, що сама концепція аеростатних загороджень зовсім не нова – їх широко використовували ще під час Першої та Другої світових воєн. Зокрема, Велика Британія застосовувала такі системи для захисту Лондона від німецьких ракет V-1, однак, за даними Defense Express, вони перехопили лише близько 5% усіх запущених по місту ракет.