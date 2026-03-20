Польша создает аналог "Шахеда": что известно о новом дроне-камикадзе

Польша завершает разработку собственного дрона-камикадзе, который станет аналогом иранских "Шахедов". Проект реализуется в рамках масштабного перевооружения и развития автономных систем.

Финансирование дроновой программы в Польше выросло в несколько раз. Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Что известно о польском дроне-камикадзе?

По словам министра, проект является одной из первых задач Центра автономных систем в Варшаве, который объединяет военных, ученых и представителей оборонной промышленности для быстрого внедрения новейших технологий.

Параллельно страна значительно увеличивает финансирование: если в 2023 году на развитие дронов направили около 100 миллионов злотых, то в 2026 году планируют потратить до 25 миллиардов злотых. Средства пойдут не только на ударные беспилотники, но и на автономные системы и средства борьбы с ними. Речь идет о программе PLargonia, в рамках которой также создают антидроновий щит на восточной границе.

Новый беспилотник будет иметь дельтовидную конструкцию и несколько модификаций – учебные и боевые. По техническим характеристикам:

размах крыла аппарата составляет 2,2 метра,

длина – 2,6 метра,

максимальная взлетная масса – до 85 килограммов,

дрон способен нести боевую нагрузку до 20 килограммов,

развивать скорость до 185 километров в час,

преодолевать расстояние до 900 километров.

Разработка таких систем является частью стратегии усиления обороноспособности Польши и реагирования на современные угрозы, в частности массированное применение беспилотников в войнах.

