Фінансування дронової програми у Польщі зросло у кілька разів. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Що відомо про польський дрон-камікадзе?

За словами міністра, проєкт є одним із перших завдань Центру автономних систем у Варшаві, який об'єднує військових, науковців і представників оборонної промисловості для швидкого впровадження новітніх технологій.

Паралельно країна значно збільшує фінансування: якщо у 2023 році на розвиток дронів спрямували близько 100 мільйонів злотих, то у 2026 році планують витратити до 25 мільярдів злотих. Кошти підуть не лише на ударні безпілотники, а й на автономні системи та засоби боротьби з ними. Йдеться про програму PLargonia, у межах якої також створюють антидроновий щит на східному кордоні.

Новий безпілотник матиме дельтоподібну конструкцію та кілька модифікацій – навчальні й бойові. За технічними характеристиками:

  • розмах крила апарата становить 2,2 метра,
  • довжина – 2,6 метра,
  • максимальна злітна маса – до 85 кілограмів,
  • дрон здатен нести бойове навантаження до 20 кілограмів,
  • розвивати швидкість до 185 кілометрів за годину,
  • долати відстань до 900 кілометрів.

Розробка таких систем є частиною стратегії посилення обороноздатності Польщі та реагування на сучасні загрози, зокрема масоване застосування безпілотників у війнах.

Яке нове озброєння з'явилося у різних країн світу?

  • ВПС США провели випробувальний політ нової гіперзвукової ракети з двигуном на рідкому паливі, який працює на нетоксичних компонентах. Рідинний двигун Draper забезпечує некріогенне зберігання та маневрування ракети протягом усього польоту, що виділяє його серед інших систем.

  • США вперше застосували протибункерні бомби GBU-72/B для ураження підземних ракетних об’єктів в Ірані. Бомби були використані для нейтралізації позицій з протикорабельними ракетами, що загрожували судноплавству в Ормузькій протоці.

  • Українські інженери розробляють морські дрони, але їх виготовлення залежить від західних технологій, які Україна поки не виробляє. Україна планує використовувати океанічні дрони для патрулювання, збору розвідданих і супроводження важливих об'єктів замість великих есмінців.