Фінансування дронової програми у Польщі зросло у кілька разів. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Дивіться також Бойові роботи на полі бою і рої дронів: експерт розвінчав міфи про штучний інтелект на війні

Що відомо про польський дрон-камікадзе?

За словами міністра, проєкт є одним із перших завдань Центру автономних систем у Варшаві, який об'єднує військових, науковців і представників оборонної промисловості для швидкого впровадження новітніх технологій.

Паралельно країна значно збільшує фінансування: якщо у 2023 році на розвиток дронів спрямували близько 100 мільйонів злотих, то у 2026 році планують витратити до 25 мільярдів злотих. Кошти підуть не лише на ударні безпілотники, а й на автономні системи та засоби боротьби з ними. Йдеться про програму PLargonia, у межах якої також створюють антидроновий щит на східному кордоні.

Новий безпілотник матиме дельтоподібну конструкцію та кілька модифікацій – навчальні й бойові. За технічними характеристиками:

розмах крила апарата становить 2,2 метра,

довжина – 2,6 метра,

максимальна злітна маса – до 85 кілограмів,

дрон здатен нести бойове навантаження до 20 кілограмів,

розвивати швидкість до 185 кілометрів за годину,

долати відстань до 900 кілометрів.

Розробка таких систем є частиною стратегії посилення обороноздатності Польщі та реагування на сучасні загрози, зокрема масоване застосування безпілотників у війнах.

Яке нове озброєння з'явилося у різних країн світу?