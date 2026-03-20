Финансирование дроновой программы в Польше выросло в несколько раз. Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Смотрите также Боевые роботы на поле боя и рои дронов: эксперт развенчал мифы об искусственном интеллекте на войне
Что известно о польском дроне-камикадзе?
По словам министра, проект является одной из первых задач Центра автономных систем в Варшаве, который объединяет военных, ученых и представителей оборонной промышленности для быстрого внедрения новейших технологий.
Параллельно страна значительно увеличивает финансирование: если в 2023 году на развитие дронов направили около 100 миллионов злотых, то в 2026 году планируют потратить до 25 миллиардов злотых. Средства пойдут не только на ударные беспилотники, но и на автономные системы и средства борьбы с ними. Речь идет о программе PLargonia, в рамках которой также создают антидроновий щит на восточной границе.
Новый беспилотник будет иметь дельтовидную конструкцию и несколько модификаций – учебные и боевые. По техническим характеристикам:
- размах крыла аппарата составляет 2,2 метра,
- длина – 2,6 метра,
- максимальная взлетная масса – до 85 килограммов,
- дрон способен нести боевую нагрузку до 20 килограммов,
- развивать скорость до 185 километров в час,
- преодолевать расстояние до 900 километров.
Разработка таких систем является частью стратегии усиления обороноспособности Польши и реагирования на современные угрозы, в частности массированное применение беспилотников в войнах.
Какое новое вооружение появилось у разных стран мира?
ВВС США провели испытательный полет новой гиперзвуковой ракеты с двигателем на жидком топливе, который работает на нетоксичных компонентах. Жидкостный двигатель Draper обеспечивает некриогенное хранение и маневрирование ракеты на протяжении всего полета, что выделяет его среди других систем.
США впервые применили противобункерные бомбы GBU-72/B для поражения подземных ракетных объектов в Иране. Бомбы были использованы для нейтрализации позиций с противокорабельными ракетами, угрожавших судоходству в Ормузском проливе.
Украинские инженеры разрабатывают морские дроны, но их изготовление зависит от западных технологий, которые Украина пока не производит. Украина планирует использовать океанические дроны для патрулирования, сбора разведданных и сопровождения важных объектов вместо больших эсминцев.