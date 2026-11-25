Президент Украины Владимир Зеленский объявил о появлении первых прототипов антибаллистической системы Freyja. Они появятся уже зимой.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении 25 ноября.

Что сказал Зеленский о развитии украинской противоракетной обороны?

Украина продолжает работать над созданием собственной системы противоракетной обороны, однако на данный момент ключевой задачей остается ускорение поставок ракет от партнеров, в частности для комплексов Patriot и других систем ПВО.

В то же время США пока не сообщили о ускорении поставок, которые до сих пор задерживаются. Впрочем, по словам президента, работа над украинской противоракетной системой продолжается в рамках программы Freyja.

Сейчас партнеры согласовывают поставки компонентов и технические вопросы, а также приступили к процессу их интеграции.

Работаем над этим. И этой зимой должны появиться первые прототипы и начаться испытания,

– заявил Зеленский.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 Канала отмечал, что прогресс в разработке системы Freyja действительно налицо, однако есть некоторые нюансы. В целом за последние четыре года европейские производители так и не смогли создать собственную систему ПРО, поэтому Европа до сих пор зависит от США.

По его словам, Украина может присоединиться к разработке, но ее вклад ограничивается ракетой и пусковой установкой. Для полноценной работы системы также нужны радар и командный центр.

В частности, радар является самым дорогостоящим компонентом ЗРК и в комплексе Patriot составляет более половины его стоимости. Эксперт подчеркнул, что без него ракеты-перехватчики не смогут функционировать как полноценная система противоракетной обороны.