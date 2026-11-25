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Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні 25 листопада.

Що сказав Зеленський про розвиток української антибалістики?

Україна продовжує працювати над створенням власної системи протиракетної оборони, однак наразі ключовим завданням залишається прискорення постачання ракет від партнерів, зокрема для комплексів Patriot та інших систем ППО.

Водночас США поки не надали позитивних новин щодо прискорення поставок, які досі затримуються. Втім, за словами президента, робота над українською антибалістичною системою триває в межах програми Freyja.

Наразі партнери узгоджують постачання компонентів і технічні питання, а також почали процес їх інтеграції.

Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування– висловився Зеленський.

Раніше авіаційний експерт Богдан Долінце в етері 24 Каналу зазначав, що прогрес у розробці системи Freyja дійсно є, проте є певні нюанси. Загалом, за останні чотири роки європейські виробники так і не змогли створити власну систему ПРО, тому Європа досі залежить від США.

За його словами, Україна може долучитися до розробки, але її внесок обмежується ракетою та пусковою установкою. Для повноцінної роботи системи також потрібні радар і командний центр.

Зокрема, радар є найдорожчим компонентом ЗРК і в комплексі Patriot становить понад половину його вартості. Експерт наголосив, що без нього ракети-перехоплювачі не зможуть функціонувати як повноцінна система протиракетної оборони.