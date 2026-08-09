В Fire Point назвали реальные сроки запуска производства украинского противоракетного комплекса

В украинском информационном пространстве распространилась недостоверная информация о скором создании отечественного щита против баллистических ракет. В Fire Point категорически опровергли слухи о готовности системы уже к концу текущего месяца.

Об этом главный конструктор и совладелец оборонного предприятия Fire Point Денис Штилерман написал на своей странице в X.

Что сказал Штилерман о начале использования украинского противоракетного комплекса?

Волна публикаций в некоторых средствах массовой информации заставила руководство компании-разработчика выступить с официальным разъяснением ситуации. Штилерман опубликовал пост, в котором резко раскритиковал распространенные заявления о сроках защиты воздушного пространства Украины отечественными перехватчиками.

Компания Fire Point никогда не делала заявлений о "закрытом над Украиной небе до конца месяца". Новость, которую распространяют отдельные украинские СМИ, – полный фейк. Ожидаем, что редакции немедленно опровергнут недостоверную информацию,

– подчеркнул совладелец оборонной компании.

Чтобы избежать дальнейших манипуляций, представитель Fire Point подробно описал текущий этап производства антибаллистического комплекса ПВО и озвучил реальные планы предприятия.

По словам Штилермана, полноценный запуск антибаллистического перехватчика запланирован на середину 2027 года. В настоящее время завершен первый этап работ по интеграции в рамках проекта Freyja. Далее начнется сложный процесс объединения всех компонентов в единую систему, после чего комплекс должен пройти полный цикл испытаний и подтвердить способность перехватывать баллистические цели.

Напомним, экс-министр обороны Михаил Федоров подтвердил, что Украина успешно испытала новую баллистическую ракету – она точно поразила заданную цель без отклонений. В настоящее время испытания оружия должны быть завершены, и его запустят в производство. Собственная баллистическая система должна усилить способность Украины наносить удары по военным целям в глубоком тылу России, в частности по пусковым установкам.