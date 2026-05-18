Федоров рассказал, сколько километров дорог защитили от российских дронов

Украина вдвое ускорила строительство антидроновой защиты на прифронтовых дорогах: в целом защищено уже более 1170 километров логистических маршрутов.

Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и логистические маршруты вблизи линии фронта. Именно поэтому Госспецтрансслужба по заданию Минобороны масштабирует антидроновую защиту в прифронтовых регионах. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Как Украина защищает "дороги жизни" от дроновых атак?

Министр обороны Михаил Федоров рассказал о масштабировании антидроновой защиты прифронтовых дорог. За последние месяцы темпы строительства защитных конструкций существенно выросли: если раньше ежедневно вводили в действие 4 километров защищенных маршрутов, то теперь – 8,5 километров. То есть скорость строительства выросла вдвое по сравнению с 2025 годом.

Обратите внимание! Только за февраль–апрель 2026 года обустроено 430 километров антидроновой защиты и восстановлено 106 километров дорог. Всего на сегодня защищено более 1 170 километров логистических маршрутов. Федоров отметил: такие меры обеспечивают устойчивую логистику, быстрое снабжение ресурсов и безопасную эвакуацию раненых даже под огневым воздействием врага.

Параллельно ведется восстановление дорог в прифронтовых регионах. Работы продолжаются одновременно в пяти областях. Уже восстановлено более 60 километров, в частности завершено три участка на Запорожском и Харьковском направлениях.

В современной войне логистика определяет устойчивость фронта. Защищенная логистика – сохранены жизни,

– подчеркнул министр.

Что известно о защите дорог?

В апреле 2026 года правительство официально закрепило за Государственной специальной службой транспорта ответственность за антидроновую защиту прифронтовых дорог. Ведомство получило полномочия выполнять ремонтные работы и мероприятия антидроновой защиты на трассах в 40-километровой зоне от линии боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Ранее, в марте 2026 года, правительство вместе с Минобороны прорабатывало механизм совместного финансирования восстановления и защиты ключевых маршрутов. Речь шла о 600 километрах дорог критического значения для медицинской и оборонной системы, которые требуют специальной защиты от дронов.