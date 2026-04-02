Новая угроза для Украины: почему "Шахеды" взрываются после падения и что такое отсроченный подрыв

Вследствие массированных российских атак стало известно, что некоторые вражеские беспилотники угрожают жизни людей уже после падения. Они могут оставаться целыми определенное время на земле, но впоследствии взрываются.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что враг совершенствует свои инструменты террора, поэтому предусматривает различные элементы. Гражданским важно быть осторожными и не приближаться к местам падения российских дронов.

Смотрите также Куда же без Китая: "Флеш" рассказал о компонентах, найденных в "Шахедах"

Что известно о новой российской тактике террора?

Анатолий Храпчинский отметил, что у россиян есть возможность ставить несколько режимов подрыва боевых элементов. Оккупанты рассчитывают на то, что их беспилотник или попадет в объект, или же это будет, например, отсроченный подрыв, если дрон приземлился из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

Справка. Отсроченный подрыв – это детонация средства поражения, которая происходит не в момент атаки, а через некоторое время. Такая система работает для того, чтобы нанести максимальный вред и вызвать больше жертв, учитывая момент неожиданности.

Известно, что россияне даже делают сейчас ловушки для работников ГСЧС и для тех, кто прибывает на разминирование "Шахедов". Когда специалисты начинают работу, то есть большая угроза детонации.

Поэтому не ищите человечности у россиян. Гражданским нельзя подходить к этим объектам (где упал дрон – 24 Канал), кроме ГСЧС. Дроны в любой момент могут или сдетонировать из-за неисправных элементов, или потому, что это сделали россияне намеренно, если кто-то к ним прикасается,

– сказал Храпчинский.

Директор по развитию оборонного предприятия отметил, что такие действия оккупантов в очередной раз доказывают, что они ищут различные инструменты для того, чтобы совершать террор. Поэтому важно помнить о собственной безопасности и не приближаться к местам, где могут быть вражеские дроны.

Напомним, в Черкасской области погибли четыре человека из-за российского беспилотника, который взорвался после падения. Жертвы, вероятно, подошли к дрону или его обломкам во время воздушной тревоги. Власти призывают не приближаться к подобным объектам.

Что известно о тактике использования российских дронов?