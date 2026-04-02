Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что враг совершенствует свои инструменты террора, поэтому предусматривает различные элементы. Гражданским важно быть осторожными и не приближаться к местам падения российских дронов.

Что известно о новой российской тактике террора?

Анатолий Храпчинский отметил, что у россиян есть возможность ставить несколько режимов подрыва боевых элементов. Оккупанты рассчитывают на то, что их беспилотник или попадет в объект, или же это будет, например, отсроченный подрыв, если дрон приземлился из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

Справка. Отсроченный подрыв – это детонация средства поражения, которая происходит не в момент атаки, а через некоторое время. Такая система работает для того, чтобы нанести максимальный вред и вызвать больше жертв, учитывая момент неожиданности.

Известно, что россияне даже делают сейчас ловушки для работников ГСЧС и для тех, кто прибывает на разминирование "Шахедов". Когда специалисты начинают работу, то есть большая угроза детонации.

Поэтому не ищите человечности у россиян. Гражданским нельзя подходить к этим объектам (где упал дрон – 24 Канал), кроме ГСЧС. Дроны в любой момент могут или сдетонировать из-за неисправных элементов, или потому, что это сделали россияне намеренно, если кто-то к ним прикасается,

– сказал Храпчинский.

Директор по развитию оборонного предприятия отметил, что такие действия оккупантов в очередной раз доказывают, что они ищут различные инструменты для того, чтобы совершать террор. Поэтому важно помнить о собственной безопасности и не приближаться к местам, где могут быть вражеские дроны.

Напомним, в Черкасской области погибли четыре человека из-за российского беспилотника, который взорвался после падения. Жертвы, вероятно, подошли к дрону или его обломкам во время воздушной тревоги. Власти призывают не приближаться к подобным объектам.

