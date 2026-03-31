Во время последней массированной атаки удалось уничтожить большинство вражеских дронов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Мы–Украина".

Смотрите также Россия может пойти на Пасхальное перемирие, но есть нюанс: к чему готовиться украинцам

Как Россия меняет тактику атак беспилотниками?

Российская армия продолжает совершенствовать свои ударные беспилотники и менять подходы к атакам по Украине. Однако украинская система противовоздушной обороны эффективно противодействует этим угрозам и демонстрирует стабильно высокие результаты.

По словам Игната, во время последней массированной атаки российские войска применили 289 беспилотников, большинство из которых – ударные дроны типа "Шахед".

По состоянию на 9:00 было уничтожено 267 беспилотников. Но атака еще продолжалась. Украинская ПВО традиционно демонстрирует высокие показатели,

– отметил Игнат.

Он подчеркнул, что Россия пытается адаптировать свою тактику, в частности меняет маршруты полета дронов, высоту и время запусков. Также враг работает над техническим усовершенствованием беспилотников, чтобы усложнить их перехват.

Украинские силы обороны активно используют не только средства огневого поражения, но и современные системы радиоэлектронной борьбы. Именно они позволяют подавлять или дезориентировать вражеские беспилотники еще в воздухе. Поэтому значительную часть воздушных целей удается уничтожать или нейтрализовать еще до достижения ими целей.

Что известно о последствиях последних атак врага?