Во время последней массированной атаки удалось уничтожить большинство вражеских дронов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Мы–Украина".
Смотрите также Россия может пойти на Пасхальное перемирие, но есть нюанс: к чему готовиться украинцам
Как Россия меняет тактику атак беспилотниками?
Российская армия продолжает совершенствовать свои ударные беспилотники и менять подходы к атакам по Украине. Однако украинская система противовоздушной обороны эффективно противодействует этим угрозам и демонстрирует стабильно высокие результаты.
По словам Игната, во время последней массированной атаки российские войска применили 289 беспилотников, большинство из которых – ударные дроны типа "Шахед".
По состоянию на 9:00 было уничтожено 267 беспилотников. Но атака еще продолжалась. Украинская ПВО традиционно демонстрирует высокие показатели,
– отметил Игнат.
Он подчеркнул, что Россия пытается адаптировать свою тактику, в частности меняет маршруты полета дронов, высоту и время запусков. Также враг работает над техническим усовершенствованием беспилотников, чтобы усложнить их перехват.
Украинские силы обороны активно используют не только средства огневого поражения, но и современные системы радиоэлектронной борьбы. Именно они позволяют подавлять или дезориентировать вражеские беспилотники еще в воздухе. Поэтому значительную часть воздушных целей удается уничтожать или нейтрализовать еще до достижения ими целей.
Что известно о последствиях последних атак врага?
У Кривом Роге 31 марта прогремела серия взрывов. Это произошло из-за атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры. В результате атаки возник пожар, а часть инфраструктуры получила повреждения. Предварительно сообщается, что обошлось без пострадавших.
По Харькову снова ударил боевой дрон российских войск. Попадание произошло 29 марта в Холодногорском районе. По предварительной информации, вспыхнул пожар неподалеку от частного дома. В результате удара два человека пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
В Полтаве 29 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В области фиксировали движение вражеских дронов и ракетную опасность. Информация о последствиях пока уточняется.