Під час останньої масованої атаки вдалося знищити більшість ворожих дронів. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Ми–Україна".
Дивіться також Росія може піти на Великоднє перемир'я, але є нюанс: до чого готуватись україцям
Як Росія змінює тактику атак безпілотниками?
Російська армія продовжує вдосконалювати свої ударні безпілотники та змінювати підходи до атак по Україні. Однак українська система протиповітряної оборони ефективно протидіє цим загрозам і демонструє стабільно високі результати.
За словами Ігната, під час останньої масованої атаки російські війська застосували 289 безпілотників, більшість з яких – ударні дрони типу "Шахед".
Станом на 9:00 було знищено 267 безпілотників. Але атака ще тривала. Українська ППО традиційно демонструє високі показники,
– зазначив Ігнат.
Він підкреслив, що Росія намагається адаптувати свою тактику, зокрема змінює маршрути польоту дронів, висоту та час запусків. Також ворог працює над технічним удосконаленням безпілотників, щоб ускладнити їх перехоплення.
Українські сили оборони активно використовують не лише засоби вогневого ураження, а й сучасні системи радіоелектронної боротьби. Саме вони дозволяють пригнічувати або дезорієнтовувати ворожі безпілотники ще у повітрі. Тому значну частину повітряних цілей вдається знищувати або нейтралізувати ще до досягнення ними цілей.
Що відомо про наслідки останніх атак ворога?
У Кривому Розі 31 березня пролунала серія вибухів. Це сталося через атаку ворожих безпілотних літальних апаратів на об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа, а частина інфраструктури зазнала пошкоджень. Попередньо повідомляється, що обійшлося без постраждалих.
По Харкову знову вдарив бойовий дрон російських військ. Влучання сталося 29 березня в Холодногірському районі. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа неподалік приватного будинку. Унаслідок удару двоє людей постраждали. Медики надають їм всю потрібну допомогу.
У Полтаві 29 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В області фіксували рух ворожих дронів та ракетну небезпеку. Інформація про наслідки наразі уточнюється.