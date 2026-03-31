Під час останньої масованої атаки вдалося знищити більшість ворожих дронів. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Ми–Україна".

Дивіться також Росія може піти на Великоднє перемир'я, але є нюанс: до чого готуватись україцям

Як Росія змінює тактику атак безпілотниками?

Російська армія продовжує вдосконалювати свої ударні безпілотники та змінювати підходи до атак по Україні. Однак українська система протиповітряної оборони ефективно протидіє цим загрозам і демонструє стабільно високі результати.

За словами Ігната, під час останньої масованої атаки російські війська застосували 289 безпілотників, більшість з яких – ударні дрони типу "Шахед".

Станом на 9:00 було знищено 267 безпілотників. Але атака ще тривала. Українська ППО традиційно демонструє високі показники,

– зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що Росія намагається адаптувати свою тактику, зокрема змінює маршрути польоту дронів, висоту та час запусків. Також ворог працює над технічним удосконаленням безпілотників, щоб ускладнити їх перехоплення.

Українські сили оборони активно використовують не лише засоби вогневого ураження, а й сучасні системи радіоелектронної боротьби. Саме вони дозволяють пригнічувати або дезорієнтовувати ворожі безпілотники ще у повітрі. Тому значну частину повітряних цілей вдається знищувати або нейтралізувати ще до досягнення ними цілей.

Що відомо про наслідки останніх атак ворога?