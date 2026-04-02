Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що ворог удосконалює свої інструменти терору, тому передбачає різноманітні елементи. Цивільним важливо бути обережними й не наближатися до місць падіння російських дронів.

Що відомо про нову російську тактику терору?

Анатолій Храпчинський зазначив, що у росіян є можливість ставити декілька режимів підриву бойових елементів. Окупанти розраховують на те, що їхній безпілотник або влучить в об'єкт, або ж це буде, наприклад, відтермінований підрив, якщо дрон приземлився через роботу засобів радіоелектронної боротьби.

Довідка. Відтермінований підрив – це детонація засобу ураження, яка відбувається не у момент атаки, а через деякий час. Така система працює для того, аби завдати максимальної шкоди та спричинити більше жертв з огляду на момент несподіванки.

Відомо, що росіяни навіть роблять зараз пастки для працівників ДСНС та для тих, хто прибуває на розмінування "Шахедів". Коли фахівці починають роботу, то є велика загроза детонації.

Тому не шукаєте людяності в росіян. Цивільним не можна підходити до цих об'єктів (де впав дрон – 24 Канал), окрім ДСНС. Дрони у будь-який момент можуть або здетонувати через несправні елементи, або тому, що це зробили росіяни навмисно, якщо хтось до них торкається,

– сказав Храпчинський.

Директор з розвитку оборонного підприємства зауважив, що такі дії окупантів вкотре доводять, що вони шукають різноманітні інструменти для того, щоб чинити терор. Тому важливо пам'ятати про власну безпеку і не наближатися до місць, де можуть бути ворожі дрони.

Нагадаємо, на Черкащині загинуло четверо людей через російський безпілотник, який вибухнув після падіння. Жертви, ймовірно, підійшли до дрона або його уламків під час повітряної тривоги. Влада закликає не наближатися до подібних об'єктів.

