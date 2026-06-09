"Азов", "Волки Да Винчи" и оборонные единороги: что показали в Берлине на событии New Age Defence

8 июня в Берлине прошла первая международная конференция New Age Defence, где ведущие оборонные компании впервые в таком формате представили технологии, испытанные непосредственно на поле боя в Украине. Мероприятие собрало представителей оборонной промышленности, военных, чиновников и инвесторов из разных стран Европы.

Среди участников – оборонные единороги Quantum Systems, Helsing, UFORCE и STARK, которые демонстрировали FPV-дроны, беспилотные авиационные системы, наземные роботизированные комплексы и программные решения для управления операциями. Отдельным блоком стали выступления украинских военных из "Азова", "Волков Да Винчи" и "Хартии", которые поделились практическим опытом применения новейших технологий на передовой, говорится в пресс-релизе, который получил 24 Канал.

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Фронтовой опыт – в центре повестки дня

Среди спикеров – депутат Бундестага и член оборонного комитета Бастиан Эрнст, глава Центра инноваций Вооруженных сил Германии Кристиан Бок, государственный секретарь Сената Берлина Флориан Хауэр, член Европейского парламента Рейнис Познякс, а также посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Что показывали на событии / Фото Antonina Pilukhina, Nastia Menlik, София Теплая

Офицер 12-й бригады НГУ "Азов" Никита Пузь рассказал, что бригада насчитывает около 5000 военных, а беспилотные системы интегрированы на всех уровнях – от UGV и UAV до FPV и ударных дронов.

Современная линия фронта – это градиент шириной 30–40 км, а глубина ударного воздействия Корпуса достигает до 200 километров, что позволяет поражать логистику противника и ограничивать его маневр еще до выхода на позиции,

– отметил он.

Участники конференции сформулировали ключевой вывод: главный дефицит в сфере обороны Европы – не технологический, а институциональный.

В Европе уже есть технологии и сильные инженерные команды. В то же время ключевым вызовом остается формирование институциональной способности – наличие подготовленного заказчика и среды, которая позволяет эффективно работать со стартапами и быстро внедрять новые решения,

– подчеркнул председатель совета директоров UFORCE Алексей Гончарук.

"Вызов защиты Европы в условиях современной войны больше не является прежде всего технологическим. Технологии существуют, военные потребности понятны, а политическая воля растет. Не хватало согласованности между этими элементами", – ткож отметила исполнительный директор New Age Defence Екатерина Михалко.

Конференцию организовал одноименный Альянс производителей беспилотных систем при партнерстве Helsing, Quantum Systems, UFORCE, STARK, Посольства Украины в Германии, Сената Берлина, Киберинновационного хаба Бундесвера и кластера Brave1.

Появление такого формата в Берлине отражает более широкую тенденцию: Европа все активнее перенимает украинские подходы к разработке и массовому применению дронов. Ранее 24 Канал писал, что по данным моделирования, 12 000 дронов HX-2 от Helsing с ИИ-наведением способны нейтрализовать первую фазу потенциального российского наступления на страны НАТО.

Параллельно Украина и сама наращивает экспортный потенциал своих оборонных разработок. По итогам 2025 года Минобороны допустило к эксплуатации более 1300 новых отечественных образцов вооружения – на четверть больше, чем в 2024-м, а первые экспортные контракты ожидаются со второй половины 2026 года.