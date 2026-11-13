Останавливают осколки на скорости 480 м/с: в Украине создали баллистические шторы Bronel

Постоянные ракетно-дроновые удары по тыловым городам вынуждают украинских инженеров искать нестандартные решения для защиты людей и оборудования. На стыке оборонного сектора и строительной индустрии появилась технология, призванная нивелировать главную угрозу в виде разбитого стекла и взрывных волн.

В Украине представили систему подвижных защитных панелей Bronel, которые устанавливаются непосредственно перед окнами для перехвата вторичных осколков стекла и боеприпасов во время детонаций.

О запуске проекта, в котором участвуют представители оборонного и строительного секторов, сообщает профильное издание Dev.ua. Конструкция разработана не для замены стационарных бомбоубежищ, а в качестве оперативного барьера для сохранения жизни персонала и защиты критически важного оборудования внутри рабочих помещений.

Технические характеристики и принцип работы

Основу защитного полотна составляет многослойный баллистический пакет из негорючих материалов, аналогичных тем, что применяются в военных бронежилетах. В отличие от жестких металлических экранов, панель гасит импульс удара за счет пластической деформации и распределения кинетической энергии по структурным волокнам.

Внешний слой выполнен из износостойкой синтетической ткани Oxford, устойчивой к влаге, плесени и обработке дезинфицирующими растворами. Стандартная секция имеет ширину 80 сантиметров, высоту 300 сантиметров и толщину 2 сантиметра, при этом геометрия монтажа требует перекрытия оконного проема с запасом 15–20 сантиметров с каждой стороны.

Схема применения штор в помещении. Рисунок Bronel

Испытания по стандартам НАТО

Из-за значительного веса баллистического наполнителя шторы крепят на усиленных анкерных карнизах шириной 40 миллиметров для однорельсовых систем и 80 миллиметров для двухрельсовых, закрепленных в бетонных плитах или несущих стенах. Эффективность изделия проверена в Национальном университете обороны Украины в соответствии с профильным военным стандартом и нормами НАТО.

Во время стрельбовых испытаний панель полностью остановила стандартизированный имитатор осколка F5 массой 1,1 грамма, движущийся со скоростью 479,67 метра в секунду. Для сравнения: скорость разлета осколков фасадного стекла при взрыве редко превышает 30-150 метров в секунду, что подтверждает тройной запас прочности конструкции.

Приоритет для дата-центров и критической инфраструктуры

Разработчики ориентируют систему на объекты телекоммуникаций, медицинские учреждения, диспетчерские пункты и дата-центры классов Tier III и Tier IV. Установка Bronel на технологических окнах серверных залов, генераторных зон и станций охлаждения сводит к минимуму риск остановки аппаратных комплексов в результате попадания осколков.

По словам руководителя направления развития бизнеса проекта Артема Гензеля, шторы в обычном состоянии остаются открытыми и сдвигаются в сплошную линию защиты исключительно после объявления сигнала тревоги.

Комплексная защита: от оконных панелей до противоракетных систем

В условиях постоянного воздушного террора украинский оборонно-промышленный комплекс сочетает методы локальной пассивной защиты с масштабными разработками в области противовоздушной обороны. Напомним, ранее Украина трижды провела испытания комплексов для перехвата ракет в ближнем космосе для нейтрализации угрозы со стороны баллистического вооружения противника.

Внедрение защитных экранов, подобных Bronel, выступает в качестве завершающего тактического эшелона, локализующего поражение непосредственно в точках воздействия ударных волн в тыловых городах.