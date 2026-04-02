Зайдут как дети в школу, –в FirePoint "анонсировали" удары баллистики по Москве

Сейчас компания Fire Point разрабатывает оружие, которое способно долететь до Москвы. Конструкторы планируют увеличить дальность полета баллистической ракеты до 850 километров, а количество боевой части до 800 килограммов.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

Сможет ли новая украинская баллистика FP-9 добраться до Москвы?

Штилерман отметил, что сейчас Украина освоила полный цикл производства баллистической ракеты. Более того, все детали для производства – украинские, за исключением лишь одной.

В то же время главный разработчик оружейной компании рассказал, что украинская баллистическая ракета FP-7, которая способна преодолевать 300 километров и нести до 250 килограммов боевой части, сейчас может стоить до 500 тысяч долларов.

Также он отметил, что разработка FP-9 почти завершена, однако стоимость пока не определена.

Девятка (FP-9 – 24 Канал) – не знаю, посмотрим. Сейчас мы ее сделаем, запустим, поймем, потому что это было гладко на бумаге, и забыли про овраги. Сейчас у нас по девятке (FP-9 – 24 Канал) все готово, кроме двигателя. Двигатель сейчас пропалим, увидим, будет понятным ценообразование,

– уточнил конструктор.

По словам Штилермана, ракета FP-9 может быть готова уже к середине 2026 года и способна долететь до Москвы. Он отметил, что Украина планирует запускать в производство одновременно по 20 – 30 таких ракет, и, по его мнению, все они могут достичь цели.

"Я не знаю, я думаю, по меньшей мере четверть, а, возможно, и ни одной не перехватят",

– сказал Штилерман.

Конструктор отметил, что россияне пока не умеют сбивать баллистические ракеты, поскольку у них нет опыта.

У них еще не было перехвата баллистики, они никогда этого не делали, им не на чем научиться... Они когда-то научатся перехватывать баллистику, но это будет когда-то. Первые (ракеты – 24 Канал) должны зайти просто как дети в школу,

– сказал Штилерман, добавив, что нынешние удары по территории России показывают реальные возможности Украины.

Также он отметил, что Украина должна наносить удары по местам, где это будет наиболее ощутимо. Для эффективного воздействия на Россию стоит сосредоточиться на Москве, поскольку страна централизованная, а другие регионы, например Белгород, Калуга, Рязань или Тула, почти не влияют на настроение и реакцию власти, – говорит Штилерман. Он также напомнил о концентрации ключевых объектов в столице, в частности Генштаб, Минобороны и крупные промышленные предприятия.

Важно! Разработчики предполагают, что только эти баллистические ракеты смогут прорвать многоуровневую противовоздушную оборону Москвы, поскольку имеют чрезвычайно высокую скорость – более 1200 метров в секунду.

Что известно об украинских баллистических ракетах?