Турецкий Bayraktar TB3 впервые уничтожил цель лазерным оружием

Турецкий морской беспилотник Bayraktar TB3 в ходе очередных испытаний впервые успешно поразил наземную цель высокоточной ракетой с лазерным наведением, подтвердив свои боевые возможности.

Об этом сообщает The Defense Post.

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Каковы результаты испытаний?

Во время очередного этапа испытаний Bayraktar TB3 успешно применил высокоточную ракету CIRIT производства Roketsan. Боеприпас поразил наземную цель, подтвердив способность дрона эффективно действовать на близких дистанциях.

В самой компании Baykar отметили, что во время тестового полёта ракета была запущена из однозарядного контейнера. Испытания проводились для проверки способности БПЛА уничтожать цели, требующие быстрого реагирования.

Новая конфигурация вооружения расширяет боевые возможности Bayraktar TB3, в частности, позволяет поражать объекты, находящиеся за пределами эффективной зоны действия обычных микробоеприпасов, заполняя таким образом важную нишу в арсенале БПЛА.

Что известно о CIRIT?

Известно, что вышеупомянутая ракета CIRIT калибра 70 миллиметров оснащена полуактивной лазерной головкой самонаведения. Благодаря этому она способна точно поражать легкобронированную технику и живую силу противника.

Беспилотник обнаруживает цель, лазер фиксирует её координаты, после чего ракета точно попадает в объект. Система сохраняет эффективность даже в сложных погодных условиях. CIRIT сочетает относительно низкую стоимость с высокой точностью.

Каковы характеристики обновленного Bayraktar TB3?

Bayraktar TB3 стал дальнейшим развитием беспилотника TB2, однако получил улучшенные характеристики и сложные крылья. Благодаря соответствующей конструкции такой аппарат может базироваться на кораблях с короткой взлетной палубой.

В частности, это возможно для турецкого универсального десантного корабля TCG Anadolu. Согласно характеристикам, максимальная взлетная масса дрона составляет 1450 килограммов, при этом полезная нагрузка достигает 280 килограммов.

Аппарат оснащен турецким турбодизельным двигателем PD170, а размах его крыльев в развернутом состоянии достигает 14 метров. БПЛА может находиться в воздухе более суток и выполнять как разведывательные, так и ударные задачи на большом расстоянии.

Помимо ракет CIRIT, TB3 может использовать высокоточные боеприпасы семейства MAM, что расширяет его боевые возможности.

К слову, ранее украинская оборонно-технологическая компания Fire Point заявила, что её ракета FP-7 прошла испытания, в частности по дальности, скорости, высоте полёта и т. д., и в настоящее время полностью готова к применению.