Беларусь начала производство реактивных БПЛА: существует ли угроза для Украины

Белорусский военно-промышленный комплекс делает ставку на внешние рынки: большинство произведенных в стране беспилотников режим Лукашенко направляет на экспорт в горячие точки мира. Обнародованные материалы свидетельствуют об официальном включении Минска в список поставщиков реактивных ударных БПЛА.

Как сообщает издание Defense Express со ссылкой на военнослужащего 413-го полка СБС "Рейд" и эксперта Ивана Киричевского, в открытом доступе появились очередные доказательства этого – белорусские реактивные дроны-камикадзе были обнаружены на вооружении Ливийской национальной арабской армии (LNAA).

Техническая основа ударного дрона

Основой для реактивного боеприпаса "Миротворец" стал дрон-мишень "Беркут-ВМ". Модифицированная ударная версия существенно увеличила дальность полета по сравнению со своей тренировочной платформой.



Белорусские реактивные дроны-камикадзе "Миротворец" в распоряжении войск фельдмаршала Хаффтара в Ливии, октябрь 2023 года / Defence Express

В исходном варианте мишень развивает скорость до 400 километров в час и поднимается на высоту до 3 000 метров. Ее радиус полета ограничивается 110 километрами, а продолжительность нахождения в воздухе составляет до 30 минут. На этих аппаратах устанавливаются реактивные двигатели, вероятно, китайского производства.



Белорусский реактивный БПЛА "Беркут-ВМ" / фото из открытых источников

Появление белорусских баражирующих систем

Презентация платформы "Беркут-ВМ" состоялась в 2021 году на оборонной выставке MILEX 2021. Сам реактивный дрон-камикадзе "Миротворец" впервые публично показали в 2022 году на пропагандистском мероприятии с участием Лукашенко.

О существовании белорусских ударных реактивных беспилотников было известно задолго до развертывания россиянами систем "Shahed-238", "Герань-4" или "Герань-5". Впрочем, в зонах военных действий с участием РФ эта техника начала массово фиксироваться лишь в течение 2025–2026 годов.

Экспорт вооружений в зоны российского влияния

Ливийский контракт стал не первым случаем применения белорусских реактивных беспилотников на африканском континенте. Напомним, что в феврале 2025 года аппараты "Беркут-ВМ" были замечены в Конго, где поддерживаемые Москвой правительственные войска вели бои с группировкой М23.



Су-25 и белорусские "Беркут-ВМ", что стали трофеями боевиков "М23" в ДРК, февраль 2025 года / Defence Express

Параллельно Минск поставляет силам Хаффтара и тяжелое вооружение советского образца. В июле 2026 года в распоряжении ливийского формирования была зафиксирована белорусская модернизация реактивной системы "Ураган-М" на автомобильном шасси МАЗ-6317-05.



РСЗО "Ураган-М" на шасси МАЗ-6317 на вооружении войск фельдмаршала Хафтара в Ливии, июль 2026 года / Defence Express

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