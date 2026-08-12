Россия приостановила производство БПЛА "Герань-3", – ГУР
Россияне прекращают производство этой модели реактивных БПЛА. Беспилотник стал переходным этапом к "Герань-4".
Дрон содержал 45 компонентов иностранного происхождения. Об этом сообщил сайт "Militarnyi" со ссылкой на ГУР Минобороны.
Что известно о "Герань-3"?
По данным разведки, БПЛА "Герань-3" был создан на основе планера и элементов предыдущей модели "Герань-2", однако имел одно важное отличие. Дрон получил реактивный двигатель Telefly JT80 вместо поршневого.
Общая конструкция планера беспилотника претерпела минимальные изменения. Он мог развивать скорость от 300 до 370 километров в час. Дальность полета БПЛА составляла до 1000 километров.
"Герань-3" содержал инерциальную навигационную систему SADRA, блок измерения давления ADC, блок распределения мощности PDU и ряд других модулей. Для навигации дрон оснащен спутниковой системой "Комета-М12" с адаптивной антенной решеткой CRPA на 12 элементов. Это позволяло беспилотнику быть устойчивым к средствам РЭБ.
По данным ГУР, БПЛА содержал 45 компонентов иностранного происхождения:
- 22 американских;
- 8 китайских;
- 7 швейцарских;
- 3 немецких;
- 2 британских;
- 1 японский.
Иностранные компоненты "Герань-3" / Инфографика ГУР
Кроме того, оккупанты установили на дрон ту же камеру и систему передачи видео, что и в "Герань-2". Электронные компоненты "Герань-3" практически не отличаются от бензиновых версий "Герань-2".
"Герань-3" стала переходным этапом к "Герань-4", планер которой адаптирован для размещения реактивного двигателя Telefly LX-WP-160.
По информации ГУР, "Герань-4" имеет размах крыла около 3 метров и длину 3,5 метра, так же как и предыдущая модель. Однако масса дрона увеличилась с 350 до 450 килограммов.
Новый двигатель позволил увеличить крейсерскую скорость и дальность полета.
Во вторник, 10 августа, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий также сообщил, что россияне приостановили выпуск и использование ракет "Кинжал" и Х-32. В то же время Кремль продолжает сосредотачиваться на производстве того оружия, для которого у него есть доступные компоненты и которое демонстрирует лучшую эффективность.