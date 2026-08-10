Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Что сообщили в ГУР?

Топливо и комплектующие, которые ранее предназначались для "Кинжалов", теперь направляются на изготовление других баллистических ракет. Украинская разведка фиксирует такую тенденцию еще с апреля 2026 года.

Кроме того, российское командование приостановило выпуск и использование ракет Х-32. По словам представителя ГУР, противник пытался модернизировать эти ракеты и повысить их точность, однако серия испытаний оказалась неудачной. В результате план их серийного производства был отменен, а сами ракеты возвращены на доработку.

Такие же нюансы у них и с "Кинжалами". Вряд ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5–7 метров, а у них – 30 метров и более,

– подчеркнул Скибицкий.

В то же время Россия продолжает сосредотачиваться на выпуске оружия, для которого имеются доступные компоненты, и которое показывает лучшую эффективность.

Также Скибицкий отметил, что россияне увеличивают количество беспилотников "Герань-4/5". По его словам, причиной стало то, что украинское ПВО успешно поражает "Герань-2" благодаря перехватчикам.