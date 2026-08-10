Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".
Что говорят в ГУР?
Журналисты отметили, что россияне наращивают производство реактивных дронов и продолжают изготавливать обычные. Заместителя начальника ГУР спросили, как оккупанты будут применять их при проведении атак.
Скибицкий ответил, что Москва может применять БПЛА комплексно, в частности, во время комбинированных ударов. Военный отметил, что планировать атаки уже не так просто, как это было в 2023–2024 годах, из-за развития используемых технологий.
По его словам, россияне переходят на "Герань-4/5", потому что украинская ПВО успешно поражает "Герань-2" благодаря перехватчикам.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Предпринимаются активные попытки внедрения Mesh-сетей для онлайн-управления дронами. Кроме того, Москва внедряет "Рассвет" – фактически российский аналог системы Starlink. И они начали ее запускать значительно быстрее, чем это предусматривалось их планами,
– заявил Скибицкий.
Он рассказал, что Кремль в марте 2026 года уже вывел на околоземную орбиту 16 аппаратов. В планах России – создать группировку из 292 спутников в 2027 году и довести ее до 924 в 2035 году.
Скибицкий добавил, что пока у россиян есть короткое окно возможностей для нанесения атак, когда спутник пролетает над территорией нашей страны. Когда оккупанты выведут большой počet спутников, эта система сможет работать как Starlink и создать новые проблемы для Украины.
И уже идет дискуссия, как с этим бороться,
– отметил он.
Что известно о "Рассвете"?
Компания "Бюро 1440", отвечающая за разработку спутника, существенно отстает от заложенных сроков реализации проекта. Причина – в неспособности России производить необходимые компоненты в требуемом качестве и количестве. Несмотря на 16 спутников, официальная программа развертывания системы "Рассвет" предусматривала, что к концу этого года в космосе должно было быть 156 аппаратов, а в 2027 году – еще 292.
Однако "Рассвет" серьезно уступает Starlink как количественно (у Маска более 10 тысяч спутников), так и качественно. Российский аналог имеет гораздо больший вес и габариты, что делает его менее эффективным.