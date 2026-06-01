Где заканчивается такси и начинается оружие? Как на фронте работает система дистанционного управления эстонской технологии

Эстонская компания Telearmy занимается тем, что устанавливает на автомобили – как гражданские, так и военные – систему дистанционного управления. Они не производят новые машины, а дооснащают уже имеющиеся. Речь идет о дополнительных камерах, датчиках, системах связи и собственном программном обеспечении, которое превращает любое авто в транспорт, которым можно управлять за тысячи километров от него. Для гражданского рынка это прежде всего такси и шеринг, где водитель сидит в офисе, а не в салоне. Для оборонного – логистика, эвакуация и боевые миссии без людей в опасной зоне.

За шесть лет разработки, команда адаптировала технологию под девять различных типов транспортных средств и развернула ее в четырех секторах. По словам Туули Толматс-Айя, COO и соучредителя компании, Telearmy поддерживает Украину с 2024 года – на линии фронта. А в конце мая 2026-го вышла на гражданскую площадку: вместе с партнерами – также эстонскими компаниями Elmo и Estmil – презентовала технологию в аэропорту Борисполь в рамках пилотного тестирования для сервиса Uklon.

Туули Толматс-Айя на событии Demo Day от Defence Builder Accelerator рассказала 24 Каналу, как все начиналось, как это работает и почему она видит в этой технологии не только бизнес, но и инструмент спасения жизней.

От каршеринга до линии фронта

Все началось не с оборонных контрактов. По словам Туули, в начале, шесть лет назад, технологию вдохновила идея каршеринга: доставлять авто клиенту без того, чтобы клиент сам ехал за ним, и забирать машину так же. Идея вроде бы простая, но технически сложная – и понадобилось несколько лет, чтобы довести ее до рабочего состояния. Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение в Украину, стало очевидно – именно это решение актуально и на фронте.



Туули Толматс-Айя / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Туули объясняет, что сегодня компания имеет разрешение на движение по дорогам общего пользования в Эстонии со скоростью до 50 километров в час. Автомобили и операторы сертифицированы, безопасного водителя в салоне не требуется, а географических ограничений разрешение не имеет.

Обратите внимание! Ключевая техническая особенность системы, по словам Толматс-Айя, – параллельное использование нескольких сетей связи одновременно: Starlink, радиосвязь и LTE. Благодаря этому автомобиль остается на связи даже там, где одна из сетей недоступна. Относительно скорости – личный рекорд одного из операторов составляет 157 километров в час, а рекорд расстояния между водителем и машиной – 4 300 километров.

Мы уже помогли обучить четырех водителей для Uklon. Один из них – ветеран войны. Он не имеет ног и использует ручное управление для акселератора и тормозов. И он вполне комфортно управляет с нашей станции,

– рассказывает Туули Толматс-Айя.

Переговоры с украинскими партнерами продвигаются быстро. Туули отмечает, что соглашение с Uklon объявили за два дня до бориспольской презентации, и теперь сервис обратился к украинскому правительству за разрешением – по аналогии с эстонскими разрешительными документами Telearmy.

Где заканчивается такси и начинается оружие

Технология комфорта для городских передвижений в военном контексте приобретает совсем другое измерение. На Demo Day от Defence Builder Accelerator рядом с Nissan Navara стоял БРДМ – бронеразведывательная машина, адаптированная Telearmy вместе с Генеральным штабом ВСУ и организацией ASD. Именно этот проект, по словам Туули, подтвердил уникальность компании. Когда они начинали работу с БРДМ, Генштаб сообщил, что не нашел никого другого, кто мог бы выполнить такую задачу.



Пульт управления авто / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Туули объяснила 24 Каналу логику применения – если на дистанционно управляемый автомобиль установить платформу с дистанционно управляемым оружием, получается полностью беспилотная боевая единица, которая может заходить в зону поражения без единого солдата на борту. Также это эвакуация под огнем и логистика без риска для личного состава.

Кроме БРДМ, она говорит, система совместима с Humvee, пикапами Toyota Hilux и Nissan Navara, небольшими UTV – и отдельный вариант применения – подвижными ловушками-приманками (decoy): вместо неподвижных макетов техники можно использовать управляемые с расстояния.



Устройство, интегрированное в авто / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В военном применении, я считаю, это критически важно – сохранить каждую человеческую жизнь. Технология позволяет выполнять логистику, эвакуацию или боевые миссии без людей в машине. Когда сочетаешь дистанционное управление автомобилем с дистанционно управляемым оружием – получаешь полностью беспилотное подразделение, которое может идти в зону поражения и воевать,

– говорит Туули.

Компания не скрывает, что видит будущее технологии гораздо шире оборонного сектора. Горная промышленность, сельское хозяйство, грузовая логистика – везде, где человек сейчас вынужден находиться в кабине, завтра может сидеть в офисе. Но в Украине, здесь и сейчас, наиболее насущный запрос – очевидно, не такси.