Это следующий этап, – Гудименко предсказал, какие технологические изменения ждут на фронте

Украина продолжает расширять масштабы использования беспилотных систем, а подразделения, которые начинали с отдельных батальонов, постепенно преобразуются в полки и бригады. Следующим шагом может стать перевод на дистанционное управление уже опробованных механических платформ, которыми в настоящее время управляют экипажи.

Ветеран российско-украинской войны, председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко в эфире 24 Канала объяснил, какие беспилотные аппараты могут первыми массово появиться на фронте. По его словам, они должны решить одну из самых острых проблем современной войны и снизить риск для военных.

Беспилотные подразделения уже разворачиваются в бригады

Развитие беспилотных систем в Украине происходит не только за счет появления новой техники, но и на уровне структуры вооруженных сил. Подразделения постепенно увеличивают численность и получают больше возможностей для выполнения различных задач на фронте.

Одно из подразделений начинало как отдельный батальон беспилотных систем, затем было развернуто в полк, а сейчас уже стало бригадой. Масштабирование действительно происходит,

– рассказал Гудименко.

Следующим шагом должен стать переход от небольших специально созданных роботизированных комплексов к дистанционному управлению большими машинами, которые давно опробованы и серийно используются. Это позволит не тратить время одновременно на разработку механической платформы, систем связи, оптики и управления.

Надеюсь, мы сделаем это раньше россиян: не просто освоим, а масштабируем переоборудование уже готовых механических систем, которыми сейчас управляют люди, в беспилотные. Хотим мы этого или нет, это следующий этап развития войны,

– подчеркнул ветеран.

Такой подход позволяет сосредоточиться на автоматизации управления уже надежной техникой. В то же время беспилотные подразделения смогут постепенно охватывать все больше направлений – от боевого применения до эвакуации и снабжения.

Первыми могут появиться беспилотные эвакуационные машины

Перевод уже опробованной бронетехники на дистанционное управление может оказаться быстрее и практичнее, чем создание наземного роботизированного комплекса с нуля. Разработчикам не придется одновременно совершенствовать механическую платформу, связь, оптику и систему управления, ведь основа такой машины уже много лет эксплуатируется в войсках.

Условный Leopard эксплуатируется уже 20 лет, и о нем известно почти все. Его главный минус – экипаж, ведь именно риск для людей останавливает большое количество операций,

– пояснил Гудименко.

Беспилотная машина сможет продолжать выполнение задачи даже после повреждений, из-за которых экипаж был бы вынужден отступить. Оператор будет находиться на значительном расстоянии и не будет рисковать жизнью непосредственно внутри техники. Рано или поздно мы увидим беспилотные танки, истребители и бомбардировщики.

Но первой, думаю, будет бронетехника для эвакуации, потому что сейчас логистика преобладает даже над задачами по поражению врага,

– подчеркнул ветеран.

Речь идет не о небольших наземных роботах, а о больших платформах, которыми можно будет управлять с расстояния 50–100 километров. Они должны эвакуировать раненых и погибших, доставлять людей, боеприпасы, воду, еду, батареи и другие необходимые грузы на позиции.

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